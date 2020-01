ANFP designa a los árbitros para la primera fecha del Campeonato Nacional

La ANFP designó a los 9 equipos arbitrales para la primer fecha del Campeonato Nacional 2020. Este jueves 23 de enero, la Comisión de Árbitros determinó los jueces que darán el vamos a un nuevo torneo.

Por primera vez en la historia del Campeonato Nacional, el VAR se hará presente y contará con un equipo de tres jueces por partido, tal como lo fue en la Copa Chile. Además, contará con la presencia de la primera mujer en el arbitraje, Cindy Nahuelcoy.

Revisa los cuerpos arbitrales de la primera jornada:

Everton vs. Universidad de Concepción

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Cristian Droguett

VAR: Julio Bascuñán

AVAR: Patricio Blanca

AVAR 2: Claudio Ríos



O'Higgins vs. Unión La Calera

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitro Asistente 2: Manuel Requena

Cuarto Árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: Eduardo Gamboa

AVAR: Gustavo Ahumada

AVAR 2: Raúl Orellana



Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Fabián Aracena

Árbitro: Juan LaraÁrbitro Asistente 1: Christian SchiemannÁrbitro Asistente 2: Víctor PasmiñoCuarto Árbitro: Cristian DroguettVAR: Christian RojasAVAR: Felipe JaraAVAR 2: Julio DíazÁrbitro: Eduardo GamboaÁrbitro Asistente 1: Claudio RíosÁrbitro Asistente 2: Mario LagosCuarto Árbitro: Gustavo AhumadaVAR: Ángelo HermosillaAVAR: Rodrigo CarvajalAVAR 2: José RetamalÁrbitro: Cristian GarayÁrbitro Asistente 1: Miguel RochaÁrbitro Asistente 2: Manuel MarínCuarto Árbitro: Cristian AndaurVAR: Christian RojasAVAR: Rafael TroncosoAVAR 2: Edson Cisternas

Árbitro: Julio BascuñánÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete R.Árbitro Asistente 2: Cindy NahuelcoyCuarto Árbitro: José CaberoVAR: Franco ArruéAVAR: Nicolás GamboaÁrbitro: Felipe GonzálezÁrbitro Asistente 1: Raúl OrellanaÁrbitro Asistente 2: Por designarCuarto Árbitro: Fernando VéjarVAR: Patricio BlancaAVAR: Benjamín SaraviaAVAR 2: Christian SchiemannÁrbitro: César DeischlerÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete B.Árbitro Asistente 2: Luis JarpaCuarto Árbitro: Manuel VergaraVAR: Francisco GilabertAVAR: Franco Arrué