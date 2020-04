A Borghi no le hacen gracia los dichos de Musrri sobre la carrera de Toby Vega: “¿Cómo otro va a decir lo que pudiste ser?”

Esta tarde, Luis Musrri, ídolo de Universidad de Chile, fue consultado en La Magia Azul en RedGol si Marcelo Vega es el mejor 10 de la historia del país como él mismo sugirió en una entrevista hace un tiempo. “No. Era muy bueno, pero pudo ser mejor”, manifestó el histórico del Romántico Viajero.

Estos dichos no le hicieron mucha gracia a Claudio Borghi, compañero del copiapino en Todos Somos Técnicos, de CDF. “Son gustos. Repito que 10 en Chile no tuve la posibilidad de ver a muchos como Chamaco (Valdés), Cua Cua (Hormazábal), a Mortero (Aravena) sí lo vi. Me refiero a chilenos, pero Marcelo es de los mejores”, comentó de entrada.

“Ese es un pensamiento de Musrri. Cada uno se queda conforme con lo que hizo. El Gordo pudo hacer mejor carrera, pero también peor. Debutó casi sin categorías menores. Empezó a jugar muy temprano. Creo que lo hizo fue muy bueno. Si hubiese estado la posibilidad de que Marcelo hiciera más cosas, dependía de él y él sabe si lo que hizo es bueno o malo”, profundizó.

Marcelo Vega en su etapa de seleccionado chileno. (Foto: Getty Images)

Asimismo, recalcó que “esto sin atacarlo a Musrri, ojo, es ídolo máximo en la U, pero salvo cuando se fue a China siempre jugó en el mismo club. Para unos es importante cambiar de club, me parece injusto decir que otros pudieron hacer cosas mejores”.

Finalmente, el campeón del mundo se preguntó “¿cómo otro va a decir lo que pudiste ser? Ponte en mis zapatos y fíjate si puedes hacerlo mejor. Para juzgar a otro hay que ponerse en los zapatos”.

