Luis Musrri: "Marcelo Vega era muy bueno, pero no es el mejor 10 en la historia del fútbol chileno"

En medio de la cuarentena Marcelo Vega armó el once de los mejores jugadores en la historia de la selección chilena en el programa Todos Somos Técnicos del CDF, y el Toby se incluyó como el 10 del equipo.

Hoy Luis Musrri, el histórico 6 de Universidad de Chile en los 90, fue consultado por los jugadores más bravos que le tocó marcar en su carrera, y está Vega.

“Sin dudas Marcelo Vega, era muy bueno. El Pipo Gorosito siempre jugaba de primera y era muy difícil marcarlo. Y por la selección… Carlos Valderrama, Ariel Ortega. En un partido contra Argentina, todavía me acuerdo, salgo a la orilla y el Burrito me deja fuera de foco, queda el equipo mal parado y nos hace el gol Gallardo”, dijo Musrri en conversación con La Magia Azul.

Eso sí, el ex capitán de los azules fue tajante al afirmar que al Toby no le da para ser catalogado el mejor 10 en la historia del fútbol chileno.

“¿El 10 de la historia del fútbol chileno? No. Era bueno, bueno, pero me parece que hubo mejores. Se tiene que ver por los resultados que lograron en sus carreras como futbolistas. No sólo va en la capacidad y calidad técnica. Era bueno el guatón, pero pudo hacer una carrera mucho mejor de la que hizo”, sentenció Musrri.