No siempre las películas tienen el final esperado y así lo puede decir Darío Osorio. El chileno no pudo superar la fase previa de la Champions League y no llegará a los grupos de la “Orejona”. Claro que no todo es malo y podrá tener revancha en otro importante torneo.

Midtjylland perdió por 3-2 con Slovan Bratislava en el duelo de vuelta, lo que sumado al 1-1 de la ida, dejó como saldo la eliminación del equipo danés. De esta manera, Chile no tendrá a ningún representante nacional en la competición de clubes más importante de Europa, algo que demuestra el retroceso de los seleccionados en cuanto a la elite del Viejo Continente. Claro que Osorio, sí podrá tener acción internacional.

¿Cuál es el premio de consuelo que tendrá Darío Osorio?

Pese a no disputar la Champions League, el chileno si tendrá participación internacional. El Midtjylland dirá presente en la fase de liga de la UEFA Europa League, por lo cual podrá tener una importante vitrina para mostrarse en el fútbol del Viejo Continente.

¿Cuándo comienza la UEFA Europa League?

La fase liga comenzará el 25 de septiembre. El sorteo de esta ronda y los rivales que tendrán Midtjylland y Darío Osorio serán dados a conocer este viernes 30 de agosto.

Las Eliminatorias a la vuelta de la esquina

Ya sin Champions y con la Europa League comenzando a fines de septiembre, el gran desafío que se le viene ahora a Darío Osorio será la disputa de las Eliminatorias. Tras el jugar el próximo fin de semana en la liga danesa, el jugador viajará a Chile para integrarse a La Roja.

Los desafíos no serán para nada fáciles. La selección dirigida por Ricardo Gareca enfrentará el jueves 5 a Argentina como visita y el martes 10 a Bolivia, donde La Roja está obligada a ganar para meterse en zona de clasificación a la Copa del Mundo.