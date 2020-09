Champions League | A qué hora y dónde ver EN VIVO el sorteo de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones

Este jueves 1 de octubre la UEFA le dará el "vamos" a una nueva temporada de Champions League 2020-2021, esto porque en Nyon, Suiza se realizará el sorteo de la Fase de Grupos, donde 32 equipos lucharán por llegar a octavos de final.

Con el Bayern Múnich como actual monarca, son varios los clubes europeos que quieren su revancha y están llamados a ser protagonistas de esta Liga de Campeones, entre ellos Real Madrid, Juventus, Barcelona y PSG. Todos ellos que quedaron con gusto a poco en el Final Eight que se realizó a raíz de la pandemia.

En cuanto a los chilenos, solo un equipo tendrá participación nacional en la UEFA Champions League. Inter de Milán será el único con jugadores chilenos, que esta vez y de manera inédita tiene a los dos grandes cracks de la Roja: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

El Maravilla y el King quieren lograr su primera Champions y de la mano de Conte sueñan con lograrlo.

La fase previa del torneo terminará esta tarde y así se sabrán todos los clasificados para realizar este jueves el sorteo de grupos, pero aquí repasamos los confirmados y todos los detalles que debes saber para seguir el evento:

Equipos clasificados:



Grupos Equipos Bombo 1 Bayern de Múnich, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit y Oporto. Bombo 2 Barcelona, Atlético, Manchester City, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax, Manchester United y Shakhtar, Bombo 3 Inter de Milán, Leipzig, Lazio, Atalanta, Olympiacos y Dinamo Kiev. Bombo 4 Borussia Moenchengladbach, Istanbul, Rennes, Ferencvaros.

*Lokomotiv de Moscú, Marsella y Brujas estarán en el Bomo 3 o 4 dependiendo de quiénes sean los últimos clasificados de la fase preliminar.

** Resta por saber tres clasificados que se definirá en la tarde de este miércoles entre los duelos Midtjylland vs Slavia Praga, PAOK vs Krasnodar, Salzburgo vs Maccabi Tel Avid.

Día y hora: ¿Cuándo es el sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League?



El sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League será este jueves 1 de octubre a las 13:00 horas de Chile.

Bayern Múnich llega como el actual campeón de la Liga de Campeones. (Foto: Getty)

Transmisión: ¿Dónde seguir y ver en vivo el sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League?:



Para ver el sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League, podrás hacerlo de manera online en ESPN Play. Además, podrás seguir todos los detalles en RedGol.