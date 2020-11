Zidane advierte al Inter de Alexis y Vidal: “Sabemos que es una final y tenemos ganas de sumar los tres puntos”

Este miércoles Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal se jugará todas sus opciones para seguir con vida en alcanzar una clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, para ello, deberán vencer al Real Madrid.

En ese sentido, en la conferencia previa de ese importante compromiso, Zinedine Zidane se refirió a las importantes ausencias por lesión que tendrá el equipo Merengue, en especial a la de Sergio Ramos, quien tiene una estadística lapidario: en siete de ocho encuentros por la Liga de Campeones, el Madrid ha caído.

"Sabemos lo importante que es como jugador, pero la estadística está para romperla. Sergio no ha podido estar, pero vamos a intentar cambiar esos resultados sin él”, partió mencionando.

Sobre la misma línea, aprovechó de advertir al equipo italiano: “Sabemos que es una final, que son tres puntos y la situación de la clasificación. Estamos con ganas de sumar los tres puntos”.

Al ser consultado si un empate en San Siro es un buen resultado para ello, expresó que: “Siempre queremos ganar, no hay que mirar el empate. No sabemos lo que va a pasar mañana. Nosotros tenemos que salir a darlo todo en el campo y siempre salimos a intentar ganar”.

Vidal asoma como titular, mientras que Alexis iría a la banca en el choque ante los Merengues. (FOTO: Getty)

Y sobre enfrentar de nuevo a Antonio Conte, con quien compartió camarín en Juventus, mencionó que “era mi capitán. He vividos muchas cosas con él. No te puedo decir nada en particular. Como entrenador hace lo que hacía como jugador. Era un líder nato en el campo y como entrenador creo que también”.

Pero eso no fue todo, porque tuvo algunos comentarios sobre la irregular campaña del Real Madrid en el certamen europeo como en La Liga. “Yo creo que ante el Inter no nos desconectamos, pasamos por momentos difíciles, pero empezamos bien y terminamos bien. Y ante el Villarreal ganábamos hasta el 75' y luego una jugada... Yo no soy fatalista. Trabajamos para no encajar y marcar goles”, dijo.

“El análisis de lo que hago es que el fútbol es así. Hay momentos en los que estás muy fuerte y que superas cosas aunque te pasen situaciones negativas. Ahora es verdad que en momentos complicados se sufre... Pero no sólo el Madrid, sino todos los equipos estamos sufriendo”, sentenció.

Recordemos que el partido entre Inter de Milán y Real Madrid está programado para este miércoles a las 17:00 horas chilenas, que es válido por la cuarta fecha de la Champions League, y que lo podrás seguir en detalle junto al equipo de RedGol.