El arranque de las llaves de cuartos de final de la UEFA Champions League fue horrible para el Bayern Múnich. Manchester City goleó a los alemanes 3-0 en el Etihad Stadium por el duelo de ida y puso un pie en semifinales, algo que significó un duro golpe deportivo para los bávaros pero que terminó con golpes reales entre dos de sus grandes estrellas.

Rodri (27'), Bernardo Silva (70') y Erling Haaland (76') amargaron el estreno de Thomas Tuchel al mando del gigante germano en la Orejona de esta temporada, pero más amargo lo hicieron dos de sus cracks que se dejaron llevar por el calor de la derrota y se fueron a los combos de vuelta al camarín. ¡Polémica total tras la fea caída!

Sané vs Mané: caída del Bayern desta pelea a los golpes

Según revelan desde el diario Bild, los protagonistas de la candente discusión fueron Leroy Sané y Sadio Mané, dos de los principales rostros del equipo. Esto porque el pitazó final desató mucha molestia en uno de ellos, y al recriminarle a su compañero todo terminó en golpes.

El reporte advierte que el ex Liverpool, que sigue lejos de ese protagonismo que se esperaba para él en esta temporada, arrancó en la banca de suplentes y cuando le tocó entrar le enrostró a su compañero la manera en la que se comunicaba con él dentro del terreno de juego.

Aunque el popular refrán lo dice claro, en esta pasada las cosas no quedaron en la cancha. Fuera de ella, en el túnel rumbo al camarín, la discusión siguió y fue tomando más color. Así, ya en el vestuario se materializó un golpe de Mané a Sané en el rostro, y tuvieron que intervenir los compañeros.

El resto de jugadores del Bayern no se quedaron mirando y de inmediato se dispusieron a separar a los peleadores, aunque esto no evitó que el rostro de Leroy no quedara con algunas marcas del conflicto. Sin embargo, desde el interior del club no han comunicado nada de manera oficial sobre el incidente.

Así, habrá que esperar a ver como influye este altercado en el camarín del Bayern Múnich, que buscaba un poco de paz tras el terremoto que significó la salida de Julian Nagelsmann, y si logran solucionarlo a la buena para seguir enfocados en sus próximos desafíos.

En lo deportivo, Bayern volverá a la acción este sábado 15 de abril, cuando a partir de las 9:30 horas reciba al Hoffenheim por la fecha 28 de la Bundesliga.