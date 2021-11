La "Máquina Alemana" vuelve a la acción por la fecha 5 de la UEFA Champions League. El Bayern Múnich, equipo ya clasificado a la ronda de los dieciséis mejores, deberá visitar al cuadro ucraniano del Dinamo de Kiev.

Los Bávaros fiel a su estilo ya se encuentran en la ronda de los dieciséis mejores tras tener un andar arrollador con 12 puntos en cuatro encuentros disputados por el grupo E. Los dirigidos por Nagelsmann están imparables y han marcado 17 goles, recibiendo apenas dos. Su último encuentro fue un triunfo por 5-2 sobre el Benfica.

Sin embargo, para este encuentro el elenco alemán sufrirá con la baja de Joshua Kimmich, esto porque el jugador no se encuentra vacunado y al ser considerado contacto estrecho tendrá que hacer cuarentena. Esto obligó a que la dirigencia germana adoptara una importante decisión, donde los jugadores de su plantel que no estén vacunados y deban hacer cuarentena preventiva no podrán optar a su sueldo correspondiente, en una de las medidas más importantes para combatir a los no vacunados en el futbol internacional.

Al inicio de la jornada 5 de la Liga de Campeones, el grupo E es liderado por el Bayern Múnich con 12 unidades, mientras que su rival de esta jornada, el Dinamo de Kiev es el colista absoluto con apenas un punto.

