Antonio Conte confirma lesión de Alexis Sánchez y no dramatiza por empate del Inter por Champions League

Los futbolistas chilenos fueron protagonistas en el estreno del Inter de Milán por la UEFA Champions League, porque Arturo Vidal participó en tres de los cuatro goles, mientras que Alexis Sánchez salió en el entretiempo por una lesión muscular.

Por lo mismo, el técnico lombardo Antonio Conte enfrentó los micrófonos tras el empate ante Borussia Mönchengladbach, confirmó los problemas físicos del tocopillano y no dramatizó por la igualdad en San Siro.

“Creo que el partido de esta noche no se puede comparar con el partido del año pasado contra el Slavia Praga. En esa oportunidad, no ofrecimos una buena actuación, mientras que esta noche la actuación estuvo ahí y contra un muy buen equipo. No tengo nada que reprocharles a los chicos, pero es obvio que podemos mejorar para corregir nuestros errores”, comentó.

El tocopillano solo jugó los primeros 45 minutos del partido. (FOTO: Getty)

“Lamentablemente pudimos hacer muy poco desde el banco. Bastoni solo realizó dos entrenamientos con el grupo, Brozovic con distensión muscular, al igual que Sensi que no estuvo disponible, mientras tanto Nainggolan solo hizo una sesión de entrenamiento. Nos vimos obligados a reemplazar a Sánchez al final del primer tiempo debido a un problema de los aductores, evaluaremos su estado”, explicó.

Además, tuvo algunos comentarios sobre el caso positivo de coronavirus de Achraf Hakimi: “seguro que hoy no fue fácil recibir la noticia del positivo por COVID-19 de Hakimi a las 5 de la tarde. Habíamos preparado algunas situaciones y Achraf habría sido actor de ellas. No fue fácil, ni siquiera desde el punto de vista psicológico, pero los chicos afrontaron el partido con buen ánimo, no fue fácil pero demostraron ser hombres”, sentenció.

Recordemos que el próximo choque del Inter de Milán será como forastero ante Genoa, por la quinta fecha de la Serie A, mientras que la próxima semana jugará ante Shakhtar Donetsk, por la segunda fecha de la Liga de Campeones.