El delantero chileno de Blackburn Rovers, Ben Brereton Díaz, finalizó la temporada como goleador absoluto de un equipo que no pudo cumplir su objetivo del ascenso en el fútbol inglés. Ahora tiene dos opciones robustas para su futuro, aunque eso le llevará a decidir entre la Premier League y la Champions League, los dos torneos de clubes más importantes del mundo.

Ben Brereton cerró con honores su primera temporada como futbolista chileno. El delantero de Blackburn Rovers ratificó su condición de goleador al sumar la vigesimosegunda anotación de la temporada en la victoria a domicilio sobre Birmingham City, que pudo ser su último partido con el elenco de Lancanshire.

Lo malo es que su equipo no pudo sostener la campaña del primer semestre y quedó sin opciones de ascenso. El ariete nacional termina contrato, y si bien puede renovar por un año más, ya aparecen opciones para que salga de la Championship League e ingrese por la puerta grande a la elite del fútbol europeo la próxima temporada.

De acuerdo a información de The Sun, Big Ben tiene que decidir entre dos opciones: o juega la Premier League inglesa con la camiseta del West Ham United, o se proyecta a la Champions League de la mano del Sevilla de España. Es decir, las dos competencias de clubes más importantes en el fútbol mundial.

El caso de los Martillos va sobre ruedas. El diario inglés asegura que el técnico de los Irons, David Moyes, envió su ayudante Alan Irvine a observar a Brereton en Birmingham, y que le atrae la versatilidad del delantero y la capacidad que tiene para jugar como centrodelantero o extremo de manera indistinta.

Hasta le ponen precio. Se estima que la operación para incorporar al delantero de la Roja tendrá un costo de 15 millones de libras esterlinas -unos 17,5 millones de euros- "aunque el técnico escocés se enfrenta a mucha competencia para conseguir a su hombre", advierte la publicación.

La opción más adelantada parece ser la del Sevilla de España, que ha seguido a Brereton desde que irrumpió en la selección chilena en la Copa América del año pasado. Además, indica The Sun, el jugador "tiene otros admiradores y está interesado de mudarse al extranjero". El elenco andaluz tiene un brillo especial: está clasificando a la próxima Champions League.

De esta manera, el futuro de Brereton transita por la elección entre una Premier League que representa la evolución lógica de su carrera; o el salto a La Liga española, donde hablará el mismo idioma que en la selección chilena y además tendrá chance de escuchar el himno que más estremece a un futbolista europeo: "¡The Champiooooooons!".

Ben Brereton finalizó la mejor temporada de su carrera, no sólo por los cuatro goles que anotó por la selección chilena en once partidos, si no además por los 22 gritos que acumuló en Blackburn, en comparación con los 18 tantos que registraba a nivel profesional hasta la campaña anterior.