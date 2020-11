Arturo Vidal desata morbo en España a horas de reencontrarse contra Real Madrid: "El madridista que se convirtió en antimadridista"

Arturo Vidal volverá a verse las caras contra el Real Madrid. El Internazionale del King y Alexis Sánchez visita el estadio Alfredo Di Stéfano este martes 3 de noviembre por la tercera fecha del Grupo B de la Champions League.

Y Marca en la capital española recordó el sentimiento antimadridista del Rey Arturo, que en el trascurso de la carrera del King fue creciendo luego de haber sido un niño que soñaba con jugar en el Real Madrid hasta terminar fichando por el Barcelona.

“Arturo Vidal, el madridista que se convirtió en antimadridista”, destaca el medio ibérico añadiendo que “el chileno se ha convertido en las redes sociales en uno de los grandes haters del Madrid. Sin embargo, esa camiseta, la blanca, era la que soñaba con defender un día”.

Y es que no han sido pocas las broncas de Vidal contra el Real Madrid, a quien ha enfrentado 12 veces hasta ahora: cuatro con Juventus, dos con Bayern Múnich y seis con el Barcelona. Esta será la primera como nerazzurro.

El sueño de niño de Arturo Vidal era jugar en el Real Madrid y Nicolás Olea lo relata en su libro dedicado al King, capitulo “Camino a Madrid” incluido, en el que la madre y cercanos del jugador revelan que su ídolo era Iván Zamorano y un tío le metió entre ceja y ceja que debía vestir la camiseta merengue.

De hecho, en su llegada a la Juventus desde el Bayer Leverkusen, Vidal tuvo que suavizar su discurso y rectificar una declaración en la que reconocía que su fichaje en la Vecchia Signora era un paso hacia el Real Madrid.

Pero pese al interés de Carlo Ancelotti, Vidal nunca logró dar ese paso. Los trascendidos desde Europa apuntaron que el choque en su Ferrari e informes sobre su comportamiento fuera de la cancha fueron lapidarios.

Ya en Bayern Múnich, los dardos de Vidal al Madrid se hicieron frecuentes: “dos goles en fuera de juego. La no expulsión de Casemiro, que se tuvo que haber ido antes que yo. Cuando te roban un partido así es demasiado grande. Se notó mucho. Fue muy feo. Da rabia. Se equivocó mucho. El árbitro nos dejó fuera de la Champions. Él, no el Real Madrid. Este robo no puede pasar en Champions, se notó mucho y se empieza a dudar un poco”, fueron las palabras del Rey Arturo tras el partido por los cuartos de final de Champions League 2016-17, en el que vio la roja.

La biografía de Arturo Vidal escrita por Nicolás Olea.

La Champions siguiente ironizó con el penal de Lucas Vázquez contra la Juventus: "¡no, no le hizo nada! Está pasando otra vez", manifestó Vidal en redes sociales para después celebrar el emparejamiento del Bayern contra el Madrid en semifinales, las que no pudo jugar por una lesión.

Otro capítulo fue la mano de Marcelo no cobrada y la postal del festejo merengue con el calificativo de “ratones” ante la ira del todoterreno chileno.

“Arturo Vidal se reencuentra con el Madrid, su demonio, un equipo que le eriza la piel, una camiseta que soñaba con defender cuando en la caseta de Colo Colo crecía un jugador llamado a jugar en los grandes de Europa”, sentencia Marca.