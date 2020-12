Árbitro de la polémica en el PSG - Istanbul Basaksehir se defiende: "¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista!"

La última fecha de la fase de grupos de la Champions League ha tenido un lamentable hecho en el duelo entre PSG y el Istanbul Basaksehir. Cuando el partido se desarrollaba en el Parque de los Príncipes de París, los jugadores del elenco turco detuvieron todo por un caso de racismo.

Pierre Webó, auxiliar técnico del Istanbul, acusó al cuarto árbitro del encuentro, Sebastian Coltescu, de haberlo apuntado como "ese tipo negro" cuando corría el minuto 13 de partido. El hecho hizo que los jugadores se retiraran de la cancha como señal de protesta, algo que dio la vuelta al mundo.

Si bien el juez ha mantenido el silencio con la prensa, durante las últimas horas se reveló una conversación que tuvo con su familia y donde abordó el polémico momento.

Sebastian Coltescu es el árbitro acusado de racismo por parte del Istanbul Basaksehir.

"Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero", fue la breve pero clara reacción de Coltescu, según señala ProSport.

"Primero debemos hablar con la UEFA"

El árbitro principal del partido, Ovidiu Hategan, también se escondió por ahora de los micrófonos. Sin embargo, el medio francés Europe1 logró sacarle algunas declaraciones, donde se sinceró sobre lo que se viene.

"No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente, te respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente, estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación", lanzó el juez.

Por ahora, el duelo entre PSG y el Istanbul Basaksehir se llevará a cabo este miércoles desde las 17:00 horas. La UEFA ya abrió un expediente para estudiar la acusación.