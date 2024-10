La denuncia de U de Chile contra Colo Colo le agregó un nuevo ingrediente a la resolución del Campeonato Nacional 2024. Y tiene varios asuntos pendientes para esclarecer el caso. De hecho, la audiencia quedó pactada para el martes 29 de octubre.

Todavía hay casi una semana para reunir antecedentes para exponerlos ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. De todas maneras, mientras se resuelve ese embrollo, ya se anticipan algunos coletazos por lo ocurrido con Jorge Almirón en el estadio CAP Acero.

A pesar de la suspensión, el DT del Cacique estaba en una de las cabinas del recinto. Miró desde arriba el duelo frente a Huachipato. Más allá de lo que se defina en el ente sancionador del fútbol chileno, en varias cabezas del Consejo de Presidentes emanó el recuerdo de un caso que implicó a Ariel Holan.

En 2021, el entrenador argentino que tuvo dos ciclos en la Universidad Católica fue captado con un “walkie-talkie” en una de las casetas del estadio San Carlos de Apoquindo. Holan estaba suspendido, pero de todas maneras aparentemente mantuvo comunicación con su staff técnico.

Ariel Holan con un intercomunicador en la cabina de San Carlos de Apoquindo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Como eso no se pudo constatar, al Tribunal de Disciplina no le quedó otra: archivó la causa y la denuncia que había interpuesto Santiago Wanderers quedó en nada. Uno de los grandes argumentos que tendrá el Cacique para afrontar la acusación.

Fue precisamente por el comportamiento dudoso del DT cruzado que se impulsó el artículo 51 en las bases del Campeonato Nacional. Como en todas las leyes reactivas, se bautizó coloquialmente con el apellido del artífice de la promulgación: la ley Holan, le llaman en la interna del Consejo de Presidentes. Tal como la ley Zamudio y la ley Emilia. O la recién vigente ley Karin.

La polémica denuncia de la U de Chile a Colo Colo tendrá consecuencias: ¿la ley Almirón para 2025?

Como la ley Holan fue en respuesta de ese comportamiento del entrenador argentino, la denuncia de la U de Chile contra Colo Colo seguramente tendrá como respuesta una modificación en las bases para el Campeonato Nacional 2025.

Para evitar suspicacias y que ocurran este tipo de comunicaciones prohibidas, no es descabellado pensar que se le agregue la imposibilidad de ir al estadio al DT que debe cumplir una suspensión. Tal como ha ocurrido en algunas competencias regidas por la UEFA.

Jorge Almirón en el estadio CAP. (Eduardo Fortes/Photosport).

De hecho, el portugués José Mourinho confesó haber vulnerado la suspensión, pues debía seguir el cotejo desde la tribuna un partido de la Champions League 2004-2005: a pesar del castigo, The Special One se las ingenió para entrar al vestuario. Lo hizo escondido en la canasta de ropa sucia, pues según sus palabras “el equipo me necesitaba de su lado”.

Mourinho y Frank Rijkaard en aquella serie de la Champions League 2004-2005. (Imago).

Una cuestión que recién se votará en el Consejo de Presidentes donde se elijan las bases de la próxima temporada. Pero que es probable aparezca ante todo el revuelo que ha generado este Superclásico administrativo por un incumplimiento de Colo Colo en la visita a Huachipato.