El mercado de pases se sigue moviendo en Chile y empieza a vivir días cruciales. Este lunes Huachipato, dejando atrás la polémica en Copa Chile, se adelantó a sus rivales y confirmó a su nuevo portero de cara al segundo semestre.

El elenco acerero presentó oficialmente a Fabián Cerda para pelear un puesto de titular en el arco del actual campeón del fútbol chileno. “Estoy muy feliz de llegar a este club. Tengo muy buenas referencias de compañeros que vistieron la camiseta de Huachipato. Me hablaron muy bien del club. He tenido un buen recibimiento del plantel”, reconoció el ex Antofagasta.

A su llegada reconoció que no será fácil ganarse un puesto de titular, pero su objetivo es aportar desde donde sea para los desafíos que se avecinan como Copa Sudamericana. “Es un gran paso en mi carrera. Puedo aportar a mis compañeros la experiencia desde donde me toque. Quiero ser aporte de segundo, tercer portero, jugando o no jugando, en lo que sea”, expresó.

Ahora la llegada de Fabián Cerda también sería la puerta de salida de uno de los primeros refuerzos que recibió el cuadro acerero a principio de temporada.

Esto debido a que Zacarías López sería el gran damnificado, y ante la falta de minutos podría salir del CAP de Talcahuano. Según los últimos rumores, se podría dar su retorno a Primera B y justamente a Antofagasta para suplir la salida de Cerda.

¿Cuándo juega Huachipato?

Tras la suspensión de los partidos por Copa Chile, el elenco de Huachipato espera por su debut en Copa Sudamericana. El próximo martes 16 de julio se mide ante Racing Club de Montevideo en el estadio CAP de Talcahuano.

La revancha será el 23 del mismo mes a las 18:00 horas en el Estadio Centenario. El vencedor de esta llave de playoffs, avanzará hasta octavos de final y se encontrará con Racing Club.