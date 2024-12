Este carrilero derecho fue una de las figuras que tuvo Rangers de Talca en la incesante lucha que tuvo en el ascenso y aunque perdió la final de la Liguilla, de todas maneras podrá dar un salto a la élite del fútbol chileno. Se trata de Christopher Díaz.

Sí, el Coca Díaz. Luego de cinco años en los Piducanos, el ex jugador de Curicó Unido les dijo adiós a los rojinegros. Fue con un emotivo mensaje que posteó en su cuenta de Instagram. Palabras que lo representan a él. Y también a su círculo más cercano, donde los colores rangerinos calaron hondo.

“Hoy me toca asumir una situación difícil. Después de 5 temporadas me voy con una pena enorme. Aquí encontré mucho más que un club: mi lugar en el fútbol y, claro, también en la vida. Llegué solo, buscando mi camino y me voy con mi familia completa vestida de rojinegro”, expuso el futbolista de 29 años en dicha red social.

Pero esa dolorosa despedida de Christopher Díaz le tiene deparado un desafío importante para su carrera, que también registra pasos por Cobreloa, San Antonio Unido y el Vancouver Whitecaps 2 de la Major League Soccer en Estados Unidos, aunque aquel club es de Canadá.

Christopher Díaz celebra uno de los cuatro goles que convirtió para Rangers en el Campeonato Ascenso 2024. (Javier SalvoPhotosport).

De perder el ascenso con Rangers a la primera división: Christopher Díaz ficha en La Calera

Este ex jugador de Rangers de Talca dejó varias campañas buenas en el Campeonato Ascenso y nuevamente probará suerte en la primera división. Christopher Díaz fue anunciado como refuerzo de Unión La Calera, que se ha movido mucho en el mercado de pases.

El anuncio de los Cementeros para el Coca Díaz. (Foto: Unión La Calera SADP).

Así las cosas, el Coca Díaz será una alternativa más en el plantel que dirige el argentino Walter Lemma. A él se sumó Camilo Moya, que tuvo tres años en O’Higgins antes de llegar al Nicolás Chahuán Nazar. Otro que puso la rúbrica fue Javier Saldías, lateral derecho que llegó desde Universidad de Concepción.

Cristian Insaurralde también se integró a los caleranos procedente de Cobreloa. Felipe Campos es otro de los refuerzos y proviene de Everton de Viña del Mar. Al igual que Juan Méndez, quien arribó desde Curicó Unido. Cómo olvidar al goleador de la Liga 2D, Ignacio Mesías, quien dejó Deportes Concepción para saltar a la élite del fútbol chileno.

Por si eso fuera poco, el cuadro rojo también adquirió el pase del golero Jorge Peña, quien estuvo a préstamo desde Everton y se erigió como titular al cierre de la campaña 2024 en desmedro del argentino Matías Ibáñez. Todavía queda mucho tiempo para que los Cementeros sigan con las incorporaciones. Tic, tac, tic, tac…