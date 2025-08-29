Este viernes continúa el torneo nacional y el duelo de la jornada por la Fecha 22 de la Liga de Primera será entre Palestino y Unión La Calera, con los Cementeros de locales en el Estadio Nicolás Chahuán.

El equipo árabe está en la cuarta posición con 36 puntos, aunque lleva cinco partidos seguidos sin poder ganar. Por su parte, los Cementeros están pasando por un mal momento: no han ganado en sus últimos ocho encuentros, con 23 puntos en la tabla.

Palestino vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver EN VIVO

Palestino vs. Unión La Calera juegan este viernes 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas , en el Estadio Nicolás Chahuán, por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

El partido entre Árabes y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

