Maximiliano Falcón llegó al fútbol chileno en 2020 procedente de Rentistas, el campeón del fútbol uruguayo. Y desde entonces se ha consolidado como un bastión de Colo Colo, donde fue indiscutido para Gustavo Quinteros. Lo es también para Jorge Almirón.

El Peluca dio una entrevista extensa a la radio Sport890. Contó varias cosas, entre ellas las diferencias que percibe entre el jugador formado en Chile y el futbolista charrúa. “A mí me costó mucho acá. Nosotros somos diferentes. La salida de cadena para ellos es putearte o enfrentarte con un rival, con los árbitros”, aseguró.

“La mística del fútbol que tenemos nosotros. Me costó mucho acostumbrarme al fútbol chileno, somos totalmente diferentes. Nosotros queremos ganar como sea siempre, lo vemos como una maña, ser caudillo y ellos los ven mal, como ser agresivo y demás. Cada fútbol es diferente”, agregó Falcón en la charla con citado medio.

Y prosiguió en su análisis exhaustivo. “Acá los jugadores son muy buenos técnicamente, pero me tuve que acoplar un poco a eso. Había jugadas que a veces no entendía por qué la amarilla o la roja. Si no me acoplaba iba a pasar expulsado. Me ayudó a madurar en ciertas situaciones del partido lo emocional”, manifestó el Peluca.

Maxi Falcón con Matías Zaldivia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Como jugador me hizo muy bien la continuidad de partidos, llevo 160 partidos en cuatro años. Un promedio de 40 partidos por año, una locura. Eso que dijiste lo he conversado con varios compañeros. Por ahí la gente dice que Uruguay es chico, que las canchas, esto y lo otro. A los que no son uruguayos les cuesta demasiado”, dijo Maximiliano Falcón, quien se formó en Nacional de Montevideo.

Maxi Falcón hace lapidaria comparación entre el futbolista chileno y el uruguayo

Maxi Falcón prosiguió en su comparación entre el fútbol chileno y el uruguayo. De hecho, se refirió a un futbolista nacional que se consagró allá y hoy milita en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. “Marcelo Allende lo llamó a Torque y le costó muchísimo el tema del roce”, apuntó el Peluca.

“No es fácil jugar en Uruguay, me lo han dicho muchos argentinos, que les ha costado acá. Tienen un poco subestimado a Chile y cuando van allá la realidad es otra. Uruguay tiene mejor nivel de jugadores, hay mucha más competencia. El jugador chileno tiene muy buenas condiciones, es muy bueno técnicamente, pero le falta creérsela un poco más”, lanzó Falcón.

Falcón ante Palestino en la recta final del Campeonato Nacional 2024. (Felipe Zanca/Photosport).

Contó una anécdota para graficar esa diferencia. “A veces acá unos compañeros me dicen que soy re rústico. Y yo les digo que ‘juego fútbol porque mentalmente te como. Si me concentro, te voy a comer’. Y ellos se ríen, yo no quiero perder ni a las cartas. Creo que esa es la diferencia de los uruguayos”, expuso.

“Hay muchas cosas que uno va mamando desde chico, jugar en canchas de tierra, competir desde los cinco años. Y si perdemos, vamos llorando a casa. Ahí empieza todo”, sentenció Maxi Falcón.