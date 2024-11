"Me tienen loco con eso", aseguró Maxi Falcón en torno a la opción de nacionalizarse y defender a la Roja. ¡Se sorprendió mucho!

Maxi Falcón cerró una campaña con dos títulos en Colo Colo y desde Uruguay es tema que suene como opción para la Roja. Aunque no haya cumplido el tiempo necesario para nacionalizarse todavía. Creo que ha sido mi mejor año acá por la regularidad y madurez que he obtenido.

“Lo que dices de la selección me lo dicen todos los días”, dijo el Peluca en una charla con la radio Sport890. “Me entrevistaron un par de periodistas y me preguntaron cuánto falta para la nacionalidad”, afirmó el zaguero, una pieza indiscutida en el equipo de Jorge Almirón.

Agregó que “me lo dicen todos los días. Por redes sociales también. Me tienen loco con eso”. De todas maneras, no es algo que lo ponga descontento. Sólo que todavía tiene la esperanza de jugar con la Celeste. Y para lograr eso, debe mantenerse al margen de la selección chilena aunque el documento le permita jugar.

El Peluca Falcón festeja con la Supercopa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“En Chile quieren que me nacionalice, está pasando un mal momento y es donde tienen más déficit. Uno siempre tiene su sueño de jugar con su país”, afirmó Falcón, que tiene las ganas de llamar la atención de Marcelo Bielsa para el ciclo rumbo al Mundial 2026.

El Peluca Falcón tiene en mente jugar por Uruguay y por eso no le da mucha importancia a la opinión de quienes lo quieren ver en la Roja. La meta del zaguero que llegó a Colo Colo desde Rentistas de su país es ganarse una citación a la Celeste.

“El fútbol, al ser tan dinámico, si te dan la chance por ahí no te sacan más. Hay que ir paso a paso”, aseguró Falcón. Es decir, se siente capacitado de ir y no salir más de las convocatorias. Eso sí, todavía no ha tenido algún acercamiento con el director técnico.

Maxi Falcón anunció que irá a Uruguay de vacaciones y mirará partidos de Nacional si coinciden los calendarios. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Así lo dejó saber en la Sport890. “No he hablado con Marcelo (Bielsa) y con ninguno de la selección. Mediante el ayudante técnico de Colo Colo, que es colega de uno de la selección, le dijo a él que yo estaba bien. Sé que están mirando continuamente a todos los jugadores “, dijo el Peluca con la ilusión.

“Si te dan la oportunidad en la selección hay que rendir. Con todos los partidos que he jugado y la edad que tengo me siento mucho mejor. El fútbol es muy dinámico, el tiempo pasa rápido. Un día estás acá, otro día estás allá. No hay que tomar decisiones apuradas”, sentenció el Peluca.

Y tiene claro que falta camino por recorrer. “Capaz que la gente que sabe un poco más de fútbol y está en la selección dice que a uno le falta algo. Pero hay que seguir creciendo, si uno hace las cosas bien, tendrá más chances de ser convocado”, cerró Falcón.