Borghi se lanza contra Falcón por sus ataques a TNT Sports: “Si crítica debe estar informado”

El tetracampeón con los albos no aguantó los comentarios del Peluca al no ser elegido como el mejor defensor en la Gala Crack. “El jugador tiene que aceptar, el jugador está expuesto a que lo voten o no lo voten”, afirmó.