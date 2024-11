El Peluca graficó el gran nerviosismo con el que vivió el empate ante el León de Atacama que le permitió un nuevo campeonato a los albos. "Me comía las uñas, no podía más", dijo el charrúa.

Maximiliano Falcón no pudo ser parte del partido que hizo campeón a Colo Colo. Un castigo por tarjetas amarillas privó al Peluca de estar en el empate 1-1 ante Deportes Copiapó. Y lo vivió a concho, según la entrevista que le concedió a TNT Sports.

El zaguero central uruguayo conversó con el periodista Daniel Arrieta y graficó sus sensaciones por vivir un encuentro de los albos desde afuera. Algo que ocurre muy rara vez. “Estoy contento obvio por todo el equipo. Todos los partidos se sufren, pero obviamente por lo que significaba este”, introdujo el uruguayo.

“Lo poco que me tocó estar afuera, me comía las uñas. Ya no quería más. Fui al baño 40 veces, pero nada. Se logró el objetivo de salir campeón”, dijo Falcón, quien sacó pecho por la temporada que llevó a cabo el equipo de Jorge Almirón. “Creo que hicimos un gran segundo semestre”, repasó.

El Peluca celebra con el trofeo que ganó Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. (Javier Salvo/Photosport).

Incluyó la participación internacional en su análisis. “Si englobamos todo el año, con la Copa Libertadores, creo que fue positivo. Y bueno, ahora a festejar con la familia, que siempre estuvieron. A recuperarse porque el miércoles tenemos otro poco que quedó del partido en la Supercopa”, aseguró Maxi Falcón.

Se refiere a los minutos restantes del inconcluso partido ante Huachipato que los albos ganan por 2-0. Aquel duelo se disputará el 13 de noviembre en el estadio El Teniente de Rancagua.

Peluca Falcón da la clave del equipo campeón de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024

Maximiliano Falcón cree que el gran mérito de Colo Colo para ser campeón en 2024 fue uno. “El equipo tuvo convicción, más allá de que nos habíamos planteado pelear todo, como siempre es acá. Siempre se mostró firme, al que le tocó jugar siempre lo hizo de gran manera”, expuso el uruguayo, quien llegó desde Rentistas de su país al Cacique.

“Jorge (Almirón) lo dijo, estaban todos disponibles. Había que inventar trabajos para que entrenen todos por así decirlo y eso fue muy positivo”, aseguró el Peluca sobre la competitividad que ofreció la plantilla alba para terminar con la estrella 34 debajo del brazo.

Así las cosas, Falcón puede volver al equipo titular del Cacique y cerrar la temporada con otra copa. Una que tiene sólo 13 minutos por delante.