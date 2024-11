El defensor uruguayo Maximiliano Falcón fue uno de buenos valores de Colo Colo que logró ganar el Campeonato Nacional y la Supercopa, pero siempre que se abre un mercado de pases enciende las alarmas respecto de su futuro en el club.

Más aún en momentos delicados para la institución, luego de oficializarse la partida de cuatro futbolistas y a la espera de confirmarse la salida de Guillermo Paiva, el Peluca volvió a insistir en su situación contractual, que se extiende hasta diciembre de 2025.

Lo hizo en diálogo con la radio uruguaya Sport 890, donde Falcón explicó que la dirigencia de Colo Colo ya trabaja para alargar su estadía en el Estadio Monumental, aunque advirtió que espera ofertas de otros clubes fuera de Chile para analizar los pasos a seguir.

Falcón pone en duda su renovación con Colo Colo

“Tengo contrato hasta fines de 2025 con Colo Colo. No hay ofertas formales, pero han preguntado por mí. Lo real es que tengo contrato hasta 2025 y los dirigentes me ofrecieron renovar por tres o cuatro años más“, detalló el futbolista surgido en Nacional de Montevideo.

En esa línea, Falcón agregó que “la oferta que me están haciendo (en Colo Colo) es muy buena, pero hay que ver, el fútbol es muy dinámico y uno se ilusiona con otras cosas como la selección uruguaya”. Además, aprovechó de contar que estuvo muy cerca, a comienzos de año, de partir a Peñarol.

“Peñarol hizo una oferta formal. Estuvieron más cerca de llevarme que Nacional, pero el tema es que ofrecieron un préstamo y Colo Colo dijo que la única manera de que me fuera era si me compraban. Así que no creo que vayan a invertir 3 o 4 millones en un zaguero”, señaló.

Maximiliano Falcón clave en los títulos que ganó Colo Colo en 2024 (Photosport)

Los números del “Peluca” en el Cacique

Durante la última temporada, el central oriental disputó un total de 3.418 minutos en cancha durante 41 encuentros a nivel local e internacional, en los cuales registró tres goles, recibió nueve tarjetas amarillas y dos expulsiones.

Si sumamos las cuatro campañas que tiene en la institución, Falcón jugó 158 cotejos en todas las competiciones, donde suma ocho anotaciones, dos asistencias, 46 amonestaciones y nueve tarjetas rojas. Además, ganó dos torneos nacionales, dos Copa Chile y dos Supercopas.