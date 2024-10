El campeón de América en 1991 no ocultó su molestia por la acción emprendida por el cuadro azul. "Los campeonatos se ganan o se pierden en la cancha", afirmó.

Nadie quedó indiferente tras conocerse la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo Colo, que pone en vilo la definición del Campeonato Nacional 2024. La mayoría de las reacciones son críticas hacia el actuar de los azules.

Quien se suma a esta tendencia es un ídolo del Cacique como Marcelo Barticciotto, que desde su actual lugar como comentarista en Radio Cooperativa realizó una editorial sobre este tema, y dejó en clara su posición de que el torneo se debe resolver en la cancha.

Si bien reconoce que “no es lo ideal y no lo comparto para nada, pues los campeonatos se ganan o se pierden en la cancha“, el 7 de la Gente enfatiza que “si hay un reglamento, hay que respetarlo y sobre todo saberlo, para no cometer errores de este tipo”.

La opinión de Barticciotto por denuncia de la U contra Colo Colo

En esa línea, el ex futbolista repasa a la dirigencia del fútbol chileno, al sostener que “todos miran para dentro. Se preocupan de sus intereses y quieren sacar provecho. ¿Está mal? no. ¿Está bien definir el campeonato por secretaría? por supuesto que no está bien. Pero quizás deberíamos cambiar el reglamento“.

Tras ello, Barticciotto puntualiza que “en este momento dicho reglamento, si hay pruebas, habla de la resta de puntos. En Colo Colo lo deberían de haber sabido. La U está agazapada esperando algún milagro. Colo Colo está rezando para que dicho milagro no suceda“.

¿Cuándo juegan albos y azules?

En el marco de la 29° y última fecha del Campeonato Nacional 2024, ambos equipos que pelean por el título jugarán el domingo 3 de noviembre, a partir de las seis de la tarde.