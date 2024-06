Felipe Reynero es una especie de bestia negra para Colo Colo, qué duda cabe. Y por si cabía alguna, se disipó en la sorpresiva victoria que Deportes Copiapó consiguió ante los albos en el estadio Monumental. El cuadro adiestrado por Ivo Basay derrotó por 1-0 a los albos.

Y esa victoria se dio gracias al único gol de Reynero, quien le convirtió por séptima vez al cuadro colocolino en su carrera. “Se ha hecho una costumbre, como me dicen algunos. Pero uno siempre lo toma con tranquilidad. Digo que es sólo coincidencia. Estoy feliz con el triunfo”, afirmó el extremo en una conversación con ADN Deportes.

“Es una jugada que empieza con un pelotazo de Jorge (Luna) a la espalda de Emiliano. Trato de sacar el centro, Maxi (Quinteros) no llega. Y ahí se gesta la jugada del gol donde después termino anticipando a Amor”, describió Reynero sobre ese tanto en la boca del arco defendido por Brayan Cortés.

Felipe Reynero le ganó el quién vive a Emiliano Amor. (Dragomir Yankovic /Photosport).

Y también reveló parte del plan ideado por Ivo Basay para el duelo ante el Cacique. “Era un poco eso: tratar de pararnos en tres cuartos de cancha y presionar ahí. Si salíamos a locas a presionarlo lo más probable era que nos pintaran la cara. Queríamos pillarlos de contra”, reveló. Una disposición que dejaron clarísima en Pedrero.

“Para ganarle a un equipo como Colo Colo todos los rendimientos tienen que ser muy altos. Estuvimos concentrados los 90 minutos e intentamos ser cortos para que no nos complicaran tanto. Ellos se apresuraron un poco y terminaron fallando. Feliz por el triunfo, lo necesitábamos con urgencia”, apuntó también Reynero. Razón le sobra: sirvió para salir de la zona de descenso directo.

Felipe Reynero, la bestia negra de Colo Colo: “Tomamos como ejemplo el triunfo de Cobreloa”

Felipe Reynero confidenció que Deportes Copiapó tuvo una gran inspiración para vencer a Colo Colo. “Uno ve esos partidos. Intentamos hacer algo muy similar a lo que había hecho Cobreloa, que ganó muy inteligente. Esperó, cerró bien las líneas y trató de concretar”, afirmó el talquino.

“Había hablado con algunos compañeros, que no podíamos salir a presionar, que había que esperarlos. Tomamos como ejemplo ese triunfo de Cobreloa. Esto nos viene muy bien: es un envión anímico importante”, reveló el Pipe Reynero, quien tiene un objetivo claro de aquí en más.

El festejo de Felipe Reynero en el Monumental. (Felipe Zanca /Photosport).

Y sabe que esta presentación en el Monumental puede servir de impulso. “No habíamos ganado ningún partido de visita y justo antes del receso le ganamos a Colo Colo. Tenemos que hacernos fuertes de local, como objetivo grupal queríamos clasificar a copas. Pero se complicó todo en el camino, no salían los goles, los rendimientos individuales no estaban acordes”, manifestó el jugador de 35 años.

“Terminamos bien, le ganamos a Cobreloa, Audax y Colo Colo. Esperamos tener una segunda rueda mucho mejor. Cuando ellos quedan con 10 parecía que nosotros teníamos uno menos y ellos, los once. Seguían llegando, daba la sensación de que con cualquier error de nosotros ellos podían empatar el partido”, revivió Reynero.

Por si eso fuera poco, valoró las intervenciones del sistema de videoasistencia referil. “Obvio que se le toma más cariño al VAR. Fueron varias situaciones que nos hubiesen complicado sin su actuación. La del gol y la expulsión de Esteban Pavez, que ni siquiera le habían puesto amarilla al comienzo”, repasó.

Felipe Reynero felicita a su compañero Richard Leyton

Otro jugador que ha destacado en Deportes Copiapó durante las últimas fechas es el portero Richard Leyton. “Teníamos esa espina y sed de revancha, queríamos jugar. Empecé jugando la primera parte, estuve dos partidos fuera por lesión y otros tres por decisión técnica. A uno no le gusta estar afuera”, apuntó Felipe Reynero.

“Contra Palestino volví a la citación, no me tocó jugar. Y contra Cobreloa, que tampoco iba de titular, y el día anterior el profe me dice que iba a jugar. Terminé haciendo dos goles y siendo la figura. Volver así da una confianza tremenda”, manifestó Reynero.

La oncena de Ivo Basay para vencer a Colo Colo. (Dragomir Yankovic /Photosport)

De su compañero, dijo algo muy similar. “Y Richard lo mismo, desde que empezó a jugar lo ha hecho muy bien, tuvo un partidazo el otro día también”, sentenció el extremo del cuadro copiapino.

Así va Deportes Copiapó en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Deportes Copiapó tomó un respiro muy importante en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 y salió de la zona roja al cabo de 15 fechas disputadas. Así va la tabla de posiciones.

