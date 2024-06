Franco Frías fue la gran figura de Unión Española en la victoria ante Deportes Iquique para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional 2024. El atacante argentino brilló con luz propia en el estadio Santa Laura y le puso broche de oro a la mitad inicial de la temporada.

El Chipi convirtió tres goles a su compatriota Daniel Sappa. El primero de ellos fue tras picar al espacio para encontrar un gran pase de Emiliano Vecchio. Después de tomar la bola, Frías venció al exgolero de Estudiantes de La Plata y Palestino con un zurdazo rasante.

“Estoy contento. En lo grupal conseguimos los tres puntos que queríamos, luchamos toda la semana para esto. Iquique era un gran equipo que venía bien, pero si nosotros jugábamos de igual a igual podíamos quedar mejor que ellos”, aseguró el ariete de 22 años, quien llegó a préstamo desde Rosario Central. Frías tiene razón, pues los hispanos superaron a los Dragones Celestes en la tabla de posiciones.

El segundo tanto llegó otra vez después de una asistencia de Vecchio. El “10” se desmarcó bien y luego puso un centro en la cabeza de Frías. Le ganó la espalda a Miguel Sanhueza y en la boca del arco, anotó su segundo en la tarde de aquel imborrable 1 de junio de 2024.

El cabezazo de Franco Frías ante Deportes Iquique. (Javier Salvo/Photosport).

“En lo personal es mi primer triplete. Contento y agradecido de dios, un gol mío es un regalo suyo. Estoy totalmente agradecido de dios. Para mí fue un año que empecé de abajo. Ha sido de menor a mayor”, admitió el Chipi Frías, quien en 2023 jugó cedido en Barracas Central.

Franco Frías da detalles de su vida en Unión Española: “Voy a entrenar en metro todos los días”

Franco Frías cerró su triplete para Unión Española después de una gran jugada colectiva que incluyó un lucido pivoteo con la cabeza de Pablo Aránguiz. Eso le permitió al “20” estirar a tres la diferencia. Aunque en la segunda parte eso se estrechó a un 4-3.

“Estoy contento, viviendo feliz acá en Chile. Me levanto todos los días y me voy a entrenar en metro. Me hace acordar cuando era juvenil y me levantaba todos los días por un sueño”, fue la nostálgica declaración que dejó Frías, seguramente con los recuerdos vivos de esos días en Rosario Central, club donde debutó el 15 de abril de 2022.

Franco Frías se abraza con Emiliano Vecchio, a quien conocía desde Rosario Central. (Javier Salvo/Photosport).

Pero los ocho goles que alcanzó en el Campeonato Nacional 2024 están lejos de ser suficientes para él. “Hoy en día es lo mismo, sueño todos los días con ir por más. Eso no me permite relajarme”, sentenció Franco Frías en la entrevista que le concedió al periodista Gastón Fauré en el reducto conocido como la catedral del fútbol chileno. Aunque en rigor sí tendrá tiempo para un respiro, pues habrá un receso en el balompié local hasta que siga en curso la Copa Chile 2024.

Así está Franco Frías en la tabla de goleadores del Campeonato Nacional 2024

Fernando Zampedri terminó como artillero al cabo de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024: el Toro anotó nueve conquistas. Fue seguido muy de cerca por Franco Frías, quien convirtió siete veces. En el último lugar del podio hay un triple empate: Ignacio Jeraldino, Steffan Pino y Cristian Palacios.

Así va Unión Española en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Unión Española terminó con 24 puntos la primera rueda del Campeonato Nacional 2024. Así quedó en la tabla de posiciones tras 15 fechas.

