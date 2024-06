Deportes Iquique tenía mucha urgencia en encontrar un refuerzo para la defensa. Pero ya subsanó ese inconveniente, que se profundizó cuando el argentino Joaquín Novillo sufrió la rotura total del tendón de Aquiles. Eso fue en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024.

Pero los Dragones Celestes no pudieron encontrar un zaguero para usar el cupo de incorporación fuera de plazo que permitía la grave lesión de Novillo. Y eso los obligó a terminar la primera rueda con Luis Casanova y Miguel Sanhueza como los marcadores centrales titulares.

Afortunadamente Miguel Ramírez ya puede contar con un nuevo zaguero para reafirmar la última línea y retomar la senda que los tuvo en la pelea por la cima en la tabla de posiciones. Las referencias son para Carlos Rodríguez, un experimentado jugador uruguayo que fue confirmado como incorporación.

Carlos Rodríguez posó con la camiseta de los Dragones Celestes. (Captura Deportes Iquique).

“Estoy agradecido con los dirigentes que me dieron la confianza y con los hinchas, que me recibieron muy bien. Tienen una buena hinchada y eso me lo dijeron todos. Se siente mucho”, manifestó Rodríguez, quien lucirá la camiseta “15” en el cuadro de la región de Tarapacá.

Deportes Iquique confirma un refuerzo para su defensa: el uruguayo Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez puso la rúbrica en Deportes Iquique y fue oficializado como refuerzo para la defensa de los Dragones Celestes. “Me abrieron las puertas de este club. Siempre digo donde voy que la actitud y la garra no se negocia”, aseguró el charrúa que el 7 de abril cumplió 34 años.

“Uno puede jugar mal o bien, pero las ganas y sudar la camiseta no se negocian. Gracias por el recibimiento. ¡Vamos Iquique!”, cerró Rodríguez en sus primeras palabras como jugador del conjunto iquiqueño. Cuenta con un vasta experiencia y registra pasos por tres equipos grandes.

Carlos Rodríguez en el Barcelona de Ecuador. (Franklin Jacome/Getty Images).

Barcelona de Ecuador fue uno de esos clubes. El otro fue Liga Deportiva Universitaria de Quito, también del fútbol ecuatoriano. Y Peñarol, cuadro donde jugó en dos ciclos diferentes. Plaza Colonia y Boston River del balompié charrúa también aparecen en el currículum de Rodríguez, quien en Argentina jugó para Tigre y Olimpo de Bahía Blanca.

Carlos Rodríguez en acción por LDU de Quito. (Franklin Jacome/Getty Images).

Así va Deportes Iquique en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Deportes Iquique tuvo un prometedor inicio, pero terminó la primera rueda en el 7° lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!