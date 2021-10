Manuel Pellegrini habló sin tapujos en torno a la opción de dirigir a La Roja en un futuro, dejando en claro que no estaría dispuesto a trabajar con una mesa directiva que no sea la correcta. "Si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar".

La selección chilena está batallando por lograr la anhelada clasificación al Mundial de Qatar 2022, en medio de un proceso que se ha visto interrumpido por la salida de entrenadores y situaciones varias, por lo que el nombre de Manuel Pellegrini para tomar las riendas ha sonado fuerte en las últimas semanas.

El Ingeniero está actualmente dirigiendo al Betis de España con gran éxito, dando pelea en La Liga y Europa League y ayudándole al club verdiblanco a recordar y revivir sus glorias pasadas.

Al mismo tiempo los fanáticos de La Roja miran desde la otra vereda con algo de envidia, dando que el proceso de Martín Lasarte ha tenido fuertes altibajos, por lo que el nombre del DT chileno aparece como una posible salvación.

Lamentablemente Manuel Pellegrini no tiene intención alguna de asumir la selección chilena en un futuro cercano, y así lo reveló sin tapujos en diálogo con el Diario de Sevilla. "Lo he dicho muchas veces, no comparo mi país con un club, pero mientras tenga la alternativa de dirigir clubes voy a dirigir clubes".

"Me plantearía un proyecto serio (en La Roja), pero ahora mismo (la federación) no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran", explicó el estratega del Betis.

"Si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen", lanzó Pellegrini.

Pellegrini está contento en el Betis y por ahora no piensa en La Roja.

Pese a ser categórico en sus palabras, el director técnico de 68 años no cerró del todo la puerta a un eventual futuro al mando del equipo de todos.

"Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo", aclaró.

Por último, el Ingeniero aseguró que "estoy contento en el Betis, pero mi continuidad depende de que uno esté contento como técnico y de lo que haga la institución No es un tema prioritario en este momento".

"Soy feliz y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo", cerró.

De esta manera Manuel Pellegrini vuelve a posponer la chance de comandar a la selección chilena y por ahora sólo se enfoca en seguir cosechando éxitos junto a Claudio Bravo en el Real Betis.