Juanito Leiva banca a muerte a Marcelino Núñez y espera verlo de titular ante Venezuela: "Me encantaría"

Marcelino Núñez es uno de los favoritos para suplir la ausencia de Charles Aránguiz en la selección chilena de cara al duro choque ante Venezuela por Eliminatorias, situación que desde Universidad Católica miran con gran emoción.

El canterano cruzado corre con ventaja para ser uno de los estelares de Martín Lasarte ante la Vinotinto, en desmedro de nombres como Tomás Alarcón, Claudio Baeza e incluso Pablo Galdames.

La opción de que Marcelino aparezca en el once inicial en San Carlos de Apoquindo es alta, por lo que su compañero en la UC, Juan Leiva, se mostró ansioso y entusiasmado en rueda de prensa.

“Es un gran jugador, es un placer compartir con él pero no me meto más allá si tiene que jugar o no. Creo que esa decisión le corresponde al cuerpo técnico de la selección", comenzó diciendo.

"A mi por ser mi compañero acá en Católica me encantaría verlo, siempre estaremos apoyándolo", añadió Leiva.

Eso sí el ex Unión La Calera sabe que la tarea de agarrar una camiseta de titular no es fácil, y por lo mismo aclaró que "ahí en la selección la competencia es a gran nivel, hay muy buenos jugadores”.

Núñez es la alternativa de Lasarte para ocupar el puesto de Charles Aránguiz.

“Esperemos que le toque, que lo haga bien que pueda ayudar al equipo. Dios quiera podamos ganar que nos viene muy bien a nosotros como selección y como país”, complementó Leiva.

