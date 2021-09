No es secreto que Robert Lewandowski está buscando nuevos desafíos. El delantero de Bayern Múnich está viviendo un presente brutal, por lo que no ha tenido problemas en reconocer que le gustaría probar suerte fuera de la Bundesliga. Su ex entrenador, Jurgen Klopp, parece haber escuchado sus ruegos.

El estratega de Liverpool estaría tras los pasos de sus otrora pupilo para dar el golpe al mercado y llevarlo a la Premier League con miras a nutrir el ya potente ataque de los Reds.

Mohamed Salah está en gracia, y hace sólo algunos días alcanzó la marca de 100 goles en la competencia inglesa tras anotarle un golazo al Leeds de Bielsa, pero la desafortunada lesión de Roberto Firmino ha dejado al egipcio muy solo en ataque.

En ese contexto es que, de acuerdo a lo reportado por Fichajes, Klopp está pensando en amarrar a Lewandowski, a quien comandó durante cuatro años en el Borussia Dortmund de Alemania y lo conoce de sobra.

"El Liverpool es uno de los principales interesados en hacerse con los servicios de Robert Lewandowski en el próximo mercado de fichajes de verano con el objetivo de dar un salto de calidad a nivel individual", explican.

Además, los Reds y The Normal One son conscientes de que la estrella polaca pidió a Bayern Múnich ser vendido en el próximo mercado para sumar experiencia en el exterior mientra está en la cúspide de su rendimiento, por lo que todas las piezas parecieran encajar.

Klopp quiere reunirse con Lewandowski, a quien comandó en el Dortmund.

Por lo pronto Lewandowski tiene vínculo con el Gigante de Bavaria hasta el verano del 2023, pero podría emigrar antes de aquello si es que Liverpool está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, la que entra en vigencia en 2022.