Terminado el Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo se impuso con categoría por 3-1 ante Universidad de Chile, el Campeonato Nacional se alista para comenzar a vivir la jornada 23, que arrancará este martes 28 de septiembre.

Los Albos buscarán seguir ganando ventaja en la cima de la tabla recibiendo a Ñublense el jueves en el estadio Monumental, aprovechando que los de Chillán vienen en baja anímica tras haber caído ante Wanderers.

Los Azules por otro lado intentarán volver a los abrazos precisamente ante los Caturros el miércoles en el Elías Figueroa Brander, escenario donde los locales dejarán todo por abrochar su cuarto triunfo al hilo.

Universidad Católica también volverá a la acción luego de haber tenido su jornada libre, enfrentando al complicadísimo Deportes Melipilla en San Carlos de Apoquindo.

La vigesimotercera jornada del balompié nacional la cerrarán Audax Italiano y Unión Española en El Teniente de Rancagua el día jueves, dándole vida a una nueva edición del Clásico de Colonias.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 23 DEL CAMPEONATO NACIONAL:



Wanderers buscará su cuarta victoria al hilo en la fecha 23 del torneo.

Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.