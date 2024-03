En Italia dan por cerrada la estadía de Alexis Sánchez en el Inter de Milán: "Ya no es suficiente"

No alcanzó a ser elogiado y ya lo quieren afuera. Alexis Sánchez parece estar más fuera que dentro del Inter de Milán de cara a la siguiente temporada. Todo por un penal…

Se trataba, eso sí, de un tiro muy relevante para los lombardos. El tocopillano lanzó el segundo penal en la definición de la llave de Champions ante el Atlético de Madrid y, pese a que los Colchoneros también erraron en el tiro siguiente, muchos le han echado la culpa de toda la tanda.

Así son las cosas en el fútbol y Alexis lo sabe bien. Bastante ha tenido que remar el chileno para poder estar nuevamente entre los considerados por Simone Inzaghi. El técnico italiano lo tuvo un buen tiempo acumulando telarañas en la banca.

Y pese a que la lesión de Marcus Thuram le abrió un espacio en el equipo y que Alexis Sánchez le pidió a Felicevich que buscara una renovación de contrato para el próximo año, todo indica que el Maravilla no sigue. Al menos, eso piensan en la Gazzetta dello Sport.

Lo ven fuera

El importantísimo medio deportivo italiano tiene las cosas claras: Alexis Sánchez no seguirá en la temporada 2024-2025. Así, por lo menos lo señalaron en una nota en la que hicieron énfasis en las próximas cartas que irá a buscar el Inter en el mercado de pases de verano.

“Dadas las salidas de Sánchez y de Arnautovic, al club le gustaría explorar las posibilidades de buscar otro delantero”, señaló la Gazzetta, que, además, aseguró que “Arna y Sánchez ya no son suficiente”.

Este medio también explicó que en el duelo ante el Atlético Madrid no solamente tuvo relevancia el penal errado por el Maravilla. “Pesó mucho la ausencia del austriaco, aún de baja por un problemas musculares, así como los errores del chileno”, remataron en el suelo al tocopillano.

Entiende Alexis: no te quedes donde no te quieren. Desde hace un tiempo que en bambalinas están pidiendo que Sánchez no siga en el club lombardo. Pese a esto, el chileno busca seguir. ¿Perseverancia o absurdo total? Habrá que ver cómo termina esta historia.