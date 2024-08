¿Vuelve o no? Udinese revela en qué están las negociaciones con Alexis Sánchez

El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo todo un misterio y, cuando parecía que se aclaraba, ahora queda lleno de más dudas. El Niño Maravilla dejó el Inter de Milán en junio pasado y desde entonces está buscando club, siendo Udinese una de sus grandes opciones.

El elenco italiano, donde supo brillar entre las temporadas 2008 y 2011, desea que vuelva para tener un último baile. Una opción que al chileno le gusta, pero por la que se ha hecho de rogar. Incluso más de la cuenta.

Así por lo menos lo dejaron claro en el propio Bianconeri, donde en las últimas horas contaron la firme sobre las negociaciones. Unas que todavía no existen ya que no han logrado llegar a un primer acuerdo para sentarse a conversar.

Udinese y Alexis Sánchez, interesados pero aún lejos

Alexis Sánchez sigue buscando un nuevo destino y en Udinese lo están esperando con los brazos abiertos. Sin embargo, el deseo del Niño Maravilla es seguir compitiendo en torneos internacionales, algo que el Bianconeri no le puede ofrecer.

Este sería el principal problema por el que ambas partes no han logrado un acuerdo. De hecho, el director deportivo del club, Gianluca Nani, destapó en qué están las cosas y sorprendió al señalar que no hay negociaciones en curso.

En conversación con Sky Sport, el encargado de los refuerzos de Udinese destacó el aporte que tuvo Alexis en su primer paso. “Sánchez dejó su corazón en Udine y la afición siempre lo recuerda con cariño”, dijo.

Pero fue tras ello que sinceró la postura del Bianconeri ante las exigencias del chileno. “Hasta el momento no ha habido oportunidad para que regrese, pero no descarto que esto pueda suceder en el futuro”, remarcó.

El director deportivo del club fue más allá e insistió en que las cosas no han sido sencillas, al punto de que no ha podido conversar con el tocopillano. “Por el momento, sin embargo, no hay negociaciones”, cerró.

Alexis Sánchez queda así con su futuro todavía más en el aire de lo que estaba. El Niño Maravilla se entrena con la selección chilena en Juan Pinto Durán a la espera de una propuesta, pero con su deseo de competir a nivel internacional y su precio, parece alejarse cada vez más de una continuidad en Europa.

¿Cómo le fue a Alexis Sánchez en el Udinese?

En su primera aventura con Udinese, Alexis Sánchez enamoró a los hinchas luego de haber disputado 112 partidos oficiales en total con el club. 21 goles y 20 asistencias en los 7.565 minutos que estuvo en la cancha fueron sus números entre 2008 y 2011.

¿Cuándo juega Udinese?

Mientras siguen esperando por lo que pase con Alexis Sánchez, el Udinese se enfoca en su próximo amistoso de pretemporada. Este sábado 3 de agosto desde las 12:00 horas enfrentarán a Al Hilal.

