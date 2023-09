Inter vs Salernitana: Cuándo juegan y quién transmite a Alexis Sánchez en la Serie A

La Serie A no le da descanso ni a Inter de Milán ni a Alexis Sánchez. La 7° fecha tiene al Neroazzurro visitando a Salernitana, buscando seguir en la parte alta del fútbol italiano.

¿Cuándo juega Inter de Milán vs Salernitana?

El partido será este sábado 30 de septiembre a las 15:45 horas de Chile, en el Estadio Arechi de Salerno, Italia.

¿Dónde ver el encuentro en vivo por TV o streming?

De momento el duelo no tiene transmisión televisiva confirmada, pero podrá ser visto de manera online por Star+.

Con la Champions en la mira

Inter de Milán ha tenido un buen arranque en el fútbol italiano. El Neroazzurro intenta conquistar el título que ganó por última vez en el 2022, de la mano de Antonio Conte. Ahora con Simone Inzaghi a la cabeza, buscan quitarle el trofeo que en la última temporada quedó en manos de Napoli. Alexis Sánchez llegó con el anhelo de dar otra vuelta olímpica en Europa.

Tras el encuentro ante Salernitana, Inter tendrá un nuevo desafío en la UEFA Champions League. En esta competición debutaron con un empate en condición de visita ante Real Sociedad. En la 2° fecha reciben a Benfica, club que viene de perder ante Red Bull Salzburgo. Si Alexis Sánchez logra convertir ante las Águilas, será el chileno más goleador en la “Orejona”, superando la barrera de los 15 tantos de Arturo Vidal.

Salernitana sufrió bastante en la temporada pasada para mantener la categoría. El ex equipo de Diego Valencia no quiere volver a pasar por lo mismo, aunque en la presente campaña el inicio no ha sido prometedor. Están en la parte baja de la tabla y el encuentro ante Inter de clave para romper la tendencia negativa y así poder comenzar a sumar.

Tabla de posiciones de la Serie A