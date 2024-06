El debut de Chile en la Copa América con un pobre empate ante Perú ha generado un debate, especialmente con Alexis Sánchez. El Niño Maravilla estuvo lejos del nivel al que nos tiene acostumbrados y, sumado a su evidente molestia con sus compañeros, causó preocupación.

Desde que decidió dejar el 7 para ponerse la 10 y tomar un rol en el mediocampo, el tocopillano no se ha visto cómodo. Esto fue abordado este lunes por Ricardo Gareca, quien lo defendió con uñas y dientes.

El Tigre habló previo al duelo con Argentina y remarcó que no ha visto desordenado al atacante como se le ha acusado en redes sociales. De hecho, explicó qué es lo que le pide y por qué a ratos parece no estar preocupado de defender.

La explicación de Ricardo Gareca al rol de Alexis Sánchez como 10

Alexis Sánchez se ha transformado en el 10 de Chile y eso ha obligado a que el estilo de juego cambie. A pesar de las ganas y su talento, el Niño Maravilla no ha sido desequilibrante y los hinchas se impacientan ante el poco margen de error que hay en la Copa América.

El nivel de Alexis Sánchez como el 10 de Chile genera debate entre los hinchas pero no para Ricardo Gareca. Foto: Photosport.

Algunos inclusos han acusado al delantero de estar desordenado en la cancha, pero Ricardo Gareca no lo cree así. “Desorden hasta ahora no hubo, quizás lo percibieron en este partido pero yo no lo he visto en ningún partido desde que estoy al frente”, dijo en conferencia de prensa.

Para el Tigre, es normal de Alexis Sánchez baje a buscar o quiera estar cerca de la pelota. “Él es un jugador que necesita estar en contacto con el balón, tiene una característica abarcativa en el ataque, no tiene una posición fija”.

“Es una cosa cuando Chile tiene y no tiene la pelota, eso todo el equipo trata de ubicarse para recuperar. Él tiene una misión táctica cuando no la tenemos, después tiene una determinada libertad cuando la tenemos, pero no lo veo ni percibo desordenado”, añadió.

Eso sí, Ricardo Gareca no escondió que Chile hizo un mal encuentro ante Perú. “Sí lógicamente no fue, no sólo él sino el equipo, no fue el mejor partido. Eso nos lleva a ir viendo y analizando”.

Pero a pesar de todo, el DT es optimista con lo que está encontrando en su proceso. “Es una etapa donde han transcurrido cuatro partidos y nos estamos conociendo más profundamente para ir ajustando y corrigiendo”.

Alexis Sánchez tiene un escenario ideal para silenciar a los críticos y así ayudar a Chile a dar un golpe clave. Ante Argentina la Roja está obligada a ganar si no quiere complicarse de cara a la última fecha con Canadá, donde se jugará la clasificación a la próxima fase de la Copa América.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Chile?

Alexis Sánchez quiere seguir extendiendo sus números con la selección chilena. Hasta ahora el Niño Maravilla ha disputado un total de 164 partidos oficiales en los que ha conseguido 74 triunfos, 35 empates y 55 derrotas. En ellos marcó 51 goles y alcanzó los 13.398 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile con Argentina?

La selección chilena se prepara para la segunda fecha de la fase de grupos de Copa América, donde se enfrentará a Argentina. El duelo está programado para este martes 25 de junio a partir de las 21:00 horas.

