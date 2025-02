La situación de Alexis Sánchez en Italia está siendo cada vez más preocupante. Luego de superar sus problemas físicos y de volver a estar a disposición en Udinese, su técnico casi no lo ha considerado, al punto de dejarlo sin minutos días atrás.

En el empate 1 a 1 ante Napoli, el líder de la Serie A, Kosta Runjaic optó por dejar al chileno sentado en la banca. Una decisión que ha causado todo un debate y por la que este viernes le pidieron parar el show.

Y es que pensando en el duelo de este fin de semana contra Empoli, la prensa italiana le golpeó la mesa al DT del Zebrette para exigir más protagonismo para el tocopillano. De hecho, le remarcaron que debe hacerle espacio y no dejarlo como un “actor secundario”.

Le paran el carro al DT de Udinese por Alexis Sánchez

La suplencia de Alexis Sánchez en Udinese no está cayendo bien en los hinchas y ahora hasta la prensa italiana se mete al baile. No son pocos los que quieren ver al Niño Maravilla en acción y le piden al DT del Zebrette que pare de ningunearlo.

En Italia se cansaron del desprecio del DT de Udinese a Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

El sitio Tutto Udinese dedicó un artículo al esquema ante Empoli y el rol del chileno. “El señor Kosta Runjaic parece decidido a confirmar el 4-4-2 que funcionó bien en Nápoles. Ekkelenkamp y Atta deberían seguir jugando como extremos, incluso si no son extremos puros. Ambos han dado respuestas importantes y el técnico alemán quiere dar continuidad a sus actuaciones”, comenzaron señalando.

Publicidad

Publicidad

Es ahí que entra el caso del Niño Maravilla. “De cara al futuro, todavía hay espacio para la dupla Lucca-Thauvin, con el delantero italiano en un gran momento de forma y el francés que garantiza calidad e imprevisibilidad. Y aquí vuelve a surgir la gran pregunta: Alexis Sánchez“.

“El chileno, que ya lleva mes y medio de regreso de su lesión, continúa relegado a las canchas. Su estado físico, según dice su entorno, es óptimo. Sin embargo, para Runjaic no parece ser la primera opción“, añaden.

ver también Alexis Sánchez destapa el verdadero motivo por el que decidió volver a Udinese

Para el citado medio, Alexis Sánchez debe jugar sí o sí. “Un hecho que genera debate, considerando el valor absoluto y la experiencia del jugador. El Niño no puede ser un simple actor secundario, no puede venir sólo a interpretar los últimos diez minutos. Un campeón de su calibre merece ser protagonista, sobre todo en un equipo que necesita calidad y creatividad para dar el salto de calidad”.

Publicidad

Publicidad

“¿Es posible que no haya lugar para él? El 4-4-2 no parece realmente el sistema más adecuado para potenciar las características del chileno, a quien le encanta moverse entre líneas y tener libertad para inventar. Es por esto que muchos esperaban ver al Udinese recurrir a un tridente, o al menos a una formación que permitiera a Sánchez jugar más cerca del arco y no sólo como un suplente de lujo. Pero Runjaic parece tener ideas diferentes en este momento (…) Un jugador así no puede permanecer mucho tiempo al margen“, cierran.

Por ahora, lo único cierto es que Alexis Sánchez está haciendo todo lo posible por ganarse un lugar como titular en Udinese. Su DT decidirá si le hace espacio o mantiene las cosas como están, pero los resultados dejan a la vista que sus estrategias no están dando los resultados que se esperan.

Encuesta¿Debe seguir Alexis Sánchez en Udinese la próxima temporada? ¿Debe seguir Alexis Sánchez en Udinese la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Sin acción ante Napoli, Alexis Sánchez llega a los 7 partidos oficiales en total esta temporada con Udinese. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 268 minutos dentro del campo de juego.

ver también “Tenemos grandes…”: la frase con la que el DT de Udinese ningunea a Alexis Sánchez

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez buscará seguir sumando minutos en el próximo partido de Udinese. Este domingo 16 de febrero desde las 11:00 horas el Zebrette recibe al Empoli en la Serie A.