El insulto de Antoine Griezmann a Alexis Sánchez en la definición por penales de Atlético Madrid contra Inter de Milán, por los octavos de final de la Champions League, sigue generando molestia, especialmente en el fútbol nacional. El francés calificó al chileno como “cagón” tras ver su penal atajado por Jan Oblak.

En ESPN 360 Chile, Nicolás Peric aseguró que lo protagonizado por Griezmann es un polémica recurrente en el fútbol. Incluso reconoce que él hizo cosas parecidas, pero a su juicio el error fue la forma y el momento.

“Por eso digo yo, a mí me encantaba (hacer estas cosas), pero no me parece de un jugador de la categoría de Griezmann. Si fuese otro, no está tan expuesto a la cámara, pero es él. La cámara está constantemente con él, él es la figura”, dijo el ex arquero.

Agrega que “descalifica a un colega después de… Antes de que tirara el penal te la doy, es un juego, quieres meterte en la cabeza del ejecutante. Yo lo hacía muchísimo, pero después me la tenía que bancar cuando la mayoría de las veces era gol”.

La opinión de Beausejour

De todas formas, el Loco Peric expone tajante que “lo que le dijeron a Alexis, menos mal que estamos en un horario diferente”, dejando claro que dentro de la cancha se dicen cosas peores.

Poe su parte, Jean Beausejour lanzó que “yo digo que esto no lo hice nunca, pero capaz que algo parecido tengo si buscan o escarban. Como dicen en Estados Unidos: síguelo 100 kilómetros en auto y seguro le encuentras algo”.

“Pero allá inventaron la lectura de labios, hay bloques de programas dedicados a eso… Eso es lo que digo yo. Creo que debería haber tenido más cuidado sabiendo la repercusión que ese tipo de situaciones puede llegar a tener”, sentencia Bose.

