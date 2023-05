El puerto de Marsella, como muchos lugares en el mundo, esconde distintas historias que valen la pena ser contadas. Y la que viene a continuación tiene directa relación con Alexis Sánchez.

El jugador del Olympique de Marsella no solo se ha ganado el cariño de los hinchas del club local, también su historia de vida y lo que deja en la cancha es inspiración para una persona muy especial que vive en la ciudad.

LA HISTORIA DEL ALEXIS SÁNCHEZ DE MARSELLA

Kenotrotamundos en RedGol se acercó a las orillas del Mediterráneo para conocer a Alexis Sánchez, un francés, hijo de descendientes españoles, que admira a Maravilla, sobre todo al llegar al club local.

“Cuando se decía que venía a París (PSG) yo estaba menos contento, pero me gusta desde que lo conocí y me gustó el fútbol (…) por eso me gusta, pero también porque vino a Marsella”, dice Alexis a Keno Salinas.

De hecho, la imagen que Alexis Sánchez tiene del jugador nacional es positiva. “Hace su voluntad. Su espíritu guerrero nos gusta mucho. Acá en Marsella nos gustan los jugadores así, que mojen la camiseta. Entonces se ha transformado en un ídolo acá”, relata.

Incluso ese mismo espíritu de Alexis en la cancha lo traslada a su vida, sobre todo en el deporte que practica desde hace dos años: el remo. “Trato de hacer lo mejor posible, trato de esforzarme al máximo, trato de poner todo en su lugar para lograr mis objetivos, de tener esa voluntad, esas ganas de vencer”, cuenta a RedGol.

De hecho, el gran sueño de Alexis Sánchez es conocer a Alexis Sánchez. “Me gustaría mucho conversar con él, saber que es lo que hace, que lo motiva, espero mucho de los grandes campeones y de la manera que son de ir a buscar todo su desempeño, de siempre ir a la búsqueda de la victoria, de ganar, de nunca rendirse”, dice a RedGol.

“Para mi que estoy enamorado del Olympique de Marsella me daría mucho gusto. Sería hermoso”, puntualiza.

Desde hace dos años que Alexis Sánchez practica remo, en la modalidad paralímpica. Si bien él siente que apenas es el inicio de su carrera, la meta está a la vuelta de la esquina: Los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Mis objetivos son transformarme en campeón de Francia, ser parte del equipo y esperar estar en los Juegos Paralímpicos”, cuenta a Kenotrotamundos Alexis Sánchez.

Además, agrega que la mencionada cita es “en casa, es en Francia. Son objetivos que están desde el principio, forman parte de mi educación estar en los Juegos Paralímpicos. Sería lo máximo concretar eso”.