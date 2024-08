Alexis Sánchez y su ya tradicional teleserie de término de temporada parecen llegar a su capítulo final. Tras varias semanas de incertidumbre, las informaciones provenientes desde Europa apuntan a que el delantero chileno está muy cerca de timbrar su regreso a Udinese.

Atrás quedó la posibilidad del Olympique de Marsella, donde brilló hace poco, saliendo por error en medio de una negoción fallida por su renovación de contrato.

Volviendo al tema Udinese, su ex compañero en la selección chilena, Jean Beausejour, profundizó el proceso interno de Alexis para tomar la decisión y advierte lo que serán sus fantasmas, convicciones y certezas para definir el futuro.

“Me pasa que, conociendo como compañero a Alexis, decisiones como éstas seguramente tienen mucho de análisis previo, en cuanto a las expectativas propias… más que las expectativas externas”, dijo Bose en ESPN 360 Chile.

Un techo más bajo, pero hasta el máximo

Continuando con la faceta psicológica, el ex seleccionado chileno agrega que “como él es tan competitivo, tiene que autorregularse y entender a la institución que llega. Seguramente a él le pueden preguntar cuáles son sus aspiraciones en un hipotético caso de que llegue: quiero clasificar a la Champions”.

“Y lo haría con convicción, no sería que te lo diga por decir. Pero una cosa es eso y otra la realidad. Cuando se cruza eso es donde él seguramente va a tener que entender que el techo de este Udinese no es el que espera, pero dentro de ese techo ir al máximo aportando no sólo con goles y asistencias, si no también el impacto que puedo tener en el plantel al que llego”, complementa.

Jean Beausejour expone que “todas esas situaciones son las que tiene que poner en la balanza a la hora de tomar una decisión. No es lo mismo ir a un Udineses y un Dinamo de Zagreb”.

“Estás bajando un listón, pero dentro de la misma liga con las mismas exigencias. Esas cosas son las que se van a cruzar en la decisión de Alexis”, sentenció