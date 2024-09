Alexis Sánchez regresó al Udinese pero en sus primeros días sufrió una lesión que complicó por completo las cosas. El Niño Maravilla no ha logrado hacer su reestreno con el Bianconeri y, para colmo, se perdió la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección chilena.

El tocopillano fue una ausencia importante en los partidos en los que la Roja simplemente no vio una. Y a la distancia, intenta recuperarse lo antes posible para poder venir al rescate, aunque sobrepasando los límites que le recomiendan en su club.

A pesar de estar volviendo de a poco, el goleador histórico de nuestro país está mojando la camiseta desde ya. Una situación que ha sorprendido a sus compañeros y especialmente al técnico del Bianconeri, quien reveló su actitud en los últimos días.

Alexis Sánchez tiene con la boca abierta a su DT en Udinese

Alexis Sánchez no pierde el tiempo y, luego de días en los que se dedicó a recuperarse de sus dolores, ha comenzado su plan para volver a las canchas. El Niño Maravilla está poco a poco subiendo sus cargas, aunque de ser por él, ya estaría en la cancha con el Udinese.

Alexis Sánchez no para ni lesionado y tiene a todos sorprendidos, incluido su DT. Foto: Comunicaciones Udinese.

Kosta Runjaic, técnico del Bianconeri, habló en conferencia de prensa y se refirió a cómo aprovechó el parón por la fecha FIFA. “Muchas veces los equipos tienen problemas en este parón y hay una especie de tensión, hemos conseguido un buen equilibrio con jornadas intensas de trabajo”.

“Me gusta cómo hemos entrenado y somos conscientes de que son 7 puntos. Hemos obtenido un resultado excelente hasta ahora, pero queremos seguir mejorando y el lunes tendremos otra oportunidad contra un equipo interesante. Será importante dar un paso más”, añadió.

El entrenador no se quedó ahí y remarcó que el plantel de Udinese llega con todo al reinicio de la Serie A. “Creo que entrenamos muy intensamente y creo que existe la posibilidad de trabajar de otra manera. Muchos fuimos a realizar programas individuales al gimnasio y vimos mucho material en video para prepararnos para el partido. También nos preparamos desde el punto desde el punto de vista mental, mientras que desde el punto de vista físico también necesitamos regenerarnos”.

Pero fue tras eso que el DT de Udinese reveló la actitud que ha tomado Alexis en las últimas semanas. “Los jóvenes están muy motivados para hacerlo bien, pero en los próximos tres partidos tendremos más confianza en nosotros mismos para hacer una buena combinación entre experimentados y novatos que nos permite entrenar bien. Incluso el propio Sánchez nunca baja la intensidad”, dijo.

A pesar de no tener cómo parar al chileno, el técnico enfatizó en que no es problema tener jugadores afuera y no quiere apurarlos. “No me dan dolor de cabeza, pero nunca es fácil tomar la decisión correcta. Yo elijo, pero es bueno tener esta variedad en la plantilla y poder elegir. Vendrán semanas difíciles e intensas y será útil tener un poco de rotación”.

Finalmente aprovechó de destacar que Damián Pizarro ya está en condiciones de poder hacer su estreno oficial después de debutar en un amistoso donde maravilló. “Jugamos con casi todos los jugadores, Pizarro acaba de regresar de una lesión y todos tuvieron el tiempo de juego que podían tener”, sentenció.

¿Cuándo puede debutar Alexis Sánchez con Udinese?

Alexis Sánchez sigue trabajando con todo para superar su lesión y así hacer su reestreno con el Udinese. Los plazos indican que el Niño Maravilla estará de vuelta el día 19 de octubre, cuando el Bianconeri enfrente al AC Milan.

¿Cuál es el próximo partido del Udinese?

Sin Alexis Sánchez pero con Damián Pizarro listo para sumar minutos, Udinese tiene la mira puesta en su regreso a la Serie A. El Bianconeri visitará al Parma el próximo lunes 16 de septiembre desde las 13:30 horas.

