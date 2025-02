Alexis Sánchez ha tenido un complejo regreso a Udinese esta temporada. El Niño Maravilla se lesionó en su arribo y, luego de recuperarse, no ha logrado convencer a su técnico para ser titular en el Zebrette.

Las cosas alcanzaron un punto preocupante el fin de semana recién pasado, donde el chileno no fue ni considerado y se quedó mirando en la banca el empate contra Napoli. Un hecho que indignó a los hinchas y que llevó a su DT a aclarar todo.

Kosta Runjaic habló en conferencia de prensa previo al duelo con Empoli y se refirió a lo que está pasando con el tocopillano. Ahí, además de explicar sus razones para que sea suplente, dejó en claro que no tienen problemas personales.

DT de Udinese aclara su relación con Alexis Sánchez

La suplencia de Alexis Sánchez en Udinese ha generado impacto en Italia, donde incluso los medios piden más espacio para él. El hecho fue tema este viernes en la conferencia de prensa previa al duelo con Empoli, donde Kosta Runjaic debió explicar por qué lo tiene en la banca.

Alexis Sánchez no lo pasa bien y su técnico en Udinese explica por qué lo tiene en la banca. Foto: Imago.

El entrenador del Zebrette descartó cualquier tipo de quiebre y aseguró que “es un jugador con el que hablo mucho”. De hecho, el DT señaló que “le hice entender que debe ser paciente y como cuerpo técnico lo consideramos muy importante“.

Publicidad

Publicidad

Kosta Runjaic no se detuvo ahí y aseguró que Alexis Sánchez no se ha hecho problemas con su situación. “En mi opinión, entendió nuestro razonamiento y lo importante es que sea una guía para el equipo incluso cuando no está jugando, desempeñando un papel positivo con un compromiso continuo“.

El DT insistió en que las cosas están bien entre ambos e incluso lo ha visto mejorar. “Creo que nos llevamos bien y él está dando su contribución durante los entrenamientos. Ha estado muy bien durante 6/7 sesiones y estoy contento con su comportamiento“.

ver también Prensa italiana le pide a DT de Udinese que pare el show con Alexis Sánchez

Para Kosta Runjaic, el caso del Niño Maravilla no es tan grave como se ve e incluso le abrió la puerta a ir desde el arranque este fin de semana, aunque aclarando que todavía no está al 100 por ciento. “También puede jugar como titular y veremos si está contra el Empoli. Todavía necesita un poco de tiempo para alcanzar una condición óptima y adaptarse a su nuevo equipo“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el DT advirtió que disfruta de tener al chileno en su plantel y ruega para que se destape. “Es un jugador divertido y sé que está motivado al 100%. No puede esperar para poder dar su contribución“.

Alexis Sánchez tendrá que esperar para ver si es que vuelve a sumar minutos en Udinese. Este fin de semana ante Empoli serán locales y tendrá al último rival al que le marcó en Italia en frente para cortar su sequía de goles.

Encuesta¿Debe seguir Alexis Sánchez en Udinese la próxima temporada? ¿Debe seguir Alexis Sánchez en Udinese la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Udinese?

Tras no ver acción ante Napoli, Alexis Sánchez llega a un total de 7 partidos oficiales esta temporada con Udinese. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 268 minutos dentro de la cancha.

ver también Alexis Sánchez destapa el verdadero motivo por el que decidió volver a Udinese

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Alexis Sánchez espera una oportunidad en Udinese en el duelo de este fin de semana. Este domingo 16 de febrero desde las 11:00 horas el Zebrette recibe al Empoli por la Serie A.