Ya es casi un hecho que Alexis Sánchez no continuará e el Olympique de Marsella y el futuro del delantero chileno es todo un misterio tras terminar contrato y no renovar con los franceses. En las últimas horas aparecieron rumores del fútbol brasileño, con la prensa local asegurando que el agente Fernando Felicevich lo ofreció a grandes de la tierra de la samba.

“Alexis Sánchez, ex Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, ya ha sido ofrecido a al menos cuatro clubes brasileños solo en las últimas semanas: Flamengo, Palmeiras, Gremio y Corinthians”, sostuvo UOL en Brasil.

Sin embargo, el mismo presidente del Corinthians, Duilio Monteiro Alves, dejó claro que la opción del Timao es prácticamente imposible.

“Sin ningún tipo de ilusión ni falsas expectativas, el mercado acaba en menos de 24 horas. Cualquier jugador extranjero tendría que contar con un documento, una visa de trabajo, y es imposible registrar esto”, dijo el directivo.

Agrega que “sólo para no crear falsas expectativas, Alexis Sánchez es de delantero y no cubriría la necesidad que deja Róger Guedes. Nuestro DT, Vanderlei Luxemburgo, resolverá de la mejor manera”.

Duilio Monteiro Alves sentenció que “no voy a decir que no llega nadie, hoy surge una opción y se puede hacer en 20 horas, pero no estamos mirando, no hay negociación. Sánchez es prácticamente imposible, tenemos que ser realistas”.