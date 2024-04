Alexis Sánchez conquistó el quinto título de su carrera con el Inter de Milán, y su segunda Serie A. Aunque claro, para los hinchas chilenos, es una corona con sensaciones encontradas, por sus pocos minutos en cancha en relación a su aporte al equipo de Simone Inzaghi.

Una opinión en la que parece estar en línea el periodista Vito de Palma, de la cadena ESPN, quien analizó en entrevista con RedGol la participación del chileno en esta temporada, donde deja en claro que el atacante “festeja el título con la conciencia tranquila“.

“Uno piensa que pudo haber tenido un poco más de participación, que con respecto al título anterior fue menor esta vez, pero cuando estuvo en cancha fue importante. Cumplió con lo que le pedía Inzaghi“, explica el Calciologo, para luego entregar la clave de por qué Alexis no pudo ser titular en el Inter campeón.

“El técnico encontró esa pareja ofensiva que le funcionó bárbaro. Lautaro (Martínez) y (Marcus) Thuram fueron casi perfectos. Entonces, contaba con la tranquilidad y seguridad de tener como alternativa a un jugador de la categoría, experiencia y fortaleza mental de Alexis“, agrega Di Palma.

¿Fue injusto Inzaghi con Alexis Sánchez en el Inter?

Se le preguntó al comentarista de la Serie A en ESPN si es que el chileno merecía un mejor trato por parte del entrenador, y su respuesta fue categórica. “Alexis está para ser protagonista absoluto, pero cuando al técnico le funciona la fórmula, no se puede hablar de si es injusto que no juegue”, sostuvo.

Al respecto, De Palma afirma enfático que “a mi no me parece que Inzaghi le faltara el respeto a Alexis; por el contrario, él tenía la tranquilidad de que podía contar con él. El tema es que si un equipo hace una campaña extraordinaria como hizo Inter, el término injusticia no se aplica, sino que respeto”.

El futuro del Maravilla en palabras del Calciologo

Por supuesto, quisimos saber su opinión ante la posibilidad de que haya un retorno de Sánchez a Udinese, el equipo donde comenzó su periplo en Europa. Si bien asegura que “a mi me encantaría que vuelva a Údine“, advierte que esta opción depende de múltiples factores.

“Lo primero, hay que ver la voluntad del jugador, que esté dispuesto a reducirse el sueldo que gana en el Inter para ir allí; después, que el club se quede en Primera, porque yo no lo veo a Alexis jugando en la B; finalmente, ver qué quiere el Inter, hay muchos nombres que suenan, pero hay que ver si quieren que se quede, algo que no está claro en estos momentos”, sentencia Vito Di Palma.

