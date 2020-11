Waldo Ponce cuenta su mejor anécdota con Alexis Sánchez: "Tuve que levantarlo de una patada para calmarlo"

Alexis Sánchez cumplirá 15 años ininterrumpidos con la camiseta de la selección chilena en abril del próximo año, una carrera prolífica que lo tiene como el jugador con más partidos, más goles y más asistencias en la historia de La Roja.

Pero hubo una característica que ha mantenido de principio a fin, y es la de un jugador incansable, que entrena al 100 por ciento y empuja a sus compañeros a dar el máximo en cada instancia de selección.

Es lo que recordó Waldo Ponce en el programa Zoom de TVN, con una anécdota que vivió cuando ambos coincidieron en el plantel que respresentó a Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo el mando de Marcelo Bielsa.

"Con Bielsa hacíamos fútbol nueve contra nueve, toda la cancha y sin arquero. Entonces hacíamos parejas. No sé, a mí me tocaba marcar un centrodelantero y el centrodelantero me tenía que marcar a mí", recuerda el ex defensor.

"Entonces un día me toca con Alexis. Alexis endemoniado: me enganchaba para allá, bajaba, subía y yo tenía que seguirlo por toda la cancha. ¡Imagínate! Una cancha completa, nueve jugadores", asegura el ex jugador de Wolfsburgo y Universidad de Chile.

"Hasta que en una le digo a Alexis: 'Alexis, por favor quédate quieto hueón, porque me van a retar, me van a sacar, no voy a jugar el próximo partido si tú sigues haciendo todo lo que haces'", rememora el popular Waldini.

Alexis Sánchez no alcanzó a dar su mejor expresión futbolística en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Getty Images

El desenlace fue violento. No había forma de detener a Alexis que no fuera con un cariñito. "Así que lo tuve que levantar de una patada y le dije 'Alexis, cálmate un poco, por favor'", complementó Ponce.

Alexis Sánchez debutó por La Roja el 27 de abril de 2006, en un amistoso contra Nueva Zelanda en La Calera, el mismo día en que Waldo vistió por primera vez la camiseta de la selección chilena.

"Por eso no me voy a olvidar (del estreno). No porque debuté yo, sino que porque debutó Alexis Sánchez. Era un niño, un cabro chico Tocopilla. Siempre recuerdo la motivación y las ganas que tenía de ser uno de los mejores del mundo", reconoce el futbolista retirado.

"Eso lo demostró desde siempre. Desde cuando debutó en la selección y debutó en Cobreloa, yo creo que esa característica siempre la ha mantenido", completa Ponce, quien acumuló 42 partidos oficiales y cuatro goles por la selección chilena entre 2006 y 2011.