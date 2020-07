Rodrigo Sepúlveda en llamas contra Antonio Conte por sacar a Alexis Sánchez: "No quiere ganar, es ultradefensivo"

El Inter de Milán empató sin goles contra la Fiorentina con Alexis Sánchez entre los titulares, pero Antonio Conte decidió sacar al chileno de la cancha y enviar al césped a Lautaro Martínez cuando el chileno era de lo más rescatable en los lombardos.

En su canal de YouTube, el periodista Rodrigo Sepúlveda se lanzó contra el entrenador italiano criticando al deté por su decisión. Para el comunicador criollo, Conte evidenció una postura ultradefensiva que no busca ganar.

“No sé si Alexis salió por molestias en la cadera, en el primer tiempo le pagaron fuerte. Hagamos no fue por lesión. Por lo que veía estaba viendo, sin dificultades y podía seguir jugando, estamos en presencia de un Antonio Conte muy distinto a lo que habíamos visto antes en Chelsea y Juventus”, analizó Sepu.

Agregó que “Conte en el inter es ultradefensivo, prefiere no perder a ganar. Es capaz de sacrificar hombres talentosos por un resultado, en este caso un empate. Soy resultadista en determinadas circunstancias, pero el Inter está peleando un título y no hacia diferencia empatar o perder hoy. Lo único que le servía al Inter era ganar y bajo esa perspectiva era ilógico sacar a Alexis”.

Siguió complementando: “era sacar a (Nicolo) Barella o (Christian) Eriksen y meter a Lautaro, pero mantener Lukaku yb a Alexis. Quizás Sánchez retrocedido para dejar arriba a Lukaku y Lautaro. Pensaba algo más agresivo e interesante que no he visto en el Inter. Conte cada vez que lo veo me demuestra más que es un técnico tan resultadista que es incapaz en sus cambios de hacer algo agresivo. Sus grandes principios es mantener un orden defensivo sin privilegiar cambios para la zona ofensiva. No se merece el Inter, es tremendamente defensivo”.

Alexis frente a la Fiorentina.

Y la furia no se quedó ahí: “lo que hace, no me vengan con el cansancio o dosificación... hoy Alexis no fue una lumbrera, pero sí el más destacado. Corrió, metió, se enganchó, picó, busco arriba, se mezcló con Lukaku. Si no estaba lesionado yo no lo sacaba ni a palos. Es el jugador distinto y el mejor delantero que tiene ahora Inter. Puede tener menos goles que el resto, pero asiste, te lleva el balón”.

Sentencia que “si no estaba en condiciones físicas, perfectos, pero si hoy estaba bien denota toda la personalidad de Conte. Es una desilusión no querer ganar el partido y ni tener a mis mejores jugadores”.