Osama Vinladen Jiménez habla en exclusiva: "Admiro a Alexis Sánchez"

Osama Vinladen ha estado en boca de toda la prensa mundial, luego de que se anunciara con bombos y platillos su llegada al Unión Comercio, de la segunda división del fútbol peruano.

"Me han escrito por Facebook de todo el mundo, me han llamado desde todos lados para pedirme entrevistas", reconoce el jugador de 18 años en conversación exclusiva con Después de Explico por RedGol.

"Mi nombre ha dado la vuelta al mundo y la historia es simple. El 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden destruye las Torres Gemelas y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Como estaba de moda el nombre, mi padre me lo pone", asegura.

En la infancia, Osama no tuvo problemas: "Es algo natural, era como cualquier chiquillo en el colegio. Se comentaba mi nombre, pero yo estaba como cualquier niño", recuerda el futbolista.

Pero igual el tema no le hacía tanta gracia. "Hace años atrás estaba pensando en cambiárme el nombre, pero ya no. Si mi padre me puso ese nombre es por algo y no tengo por qué juzgar", advierte ahora.

El caso no es exclusivo. Tiene un hermano de nombre Sadam Husein y su padre tuvo la intención de bautizar como George Bush a otro de sus hijos. "Como fue mujercita no lo hizo. Mi hermana se llama Yurderith", advierte.

Osama Vinladen Jiménez dio la vuelta al mundo luego de su mediática llegada al Unión Comercio de Perú

Pero de fútbol también habla el ex seleccionado juvenil de Perú. "Me defino como un jugador rápido, que tiene gol, que tiene ida y vuelta. Me comparo con André Carrillo. Sería un orgullo estar convocado a la selección", anticipa.

Finalmente, reconoce una relación con nuestro país y, específicamente, con una de las máximas figuras de la Generación Dorada. "Estoy desconectado del fútbol chileno, pero admiro a Alexis Sánchez por su juego, porque es rápido", completa.