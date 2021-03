Mauricio Isla y su relación con Alexis Sánchez: "Si nos peleamos, somos como marido y mujer"

La relación entre Alexis Sánchez y Mauricio Isla se ha escrito dentro y fuera de la cancha. El delantero del Inter y el lateral de Flamengo son uña y mugre hace más de 15 años en la selección chilena, y la complicidad es parte de la estrecha relación que han forjado.

Así lo reconoció el Huaso Cósmico en diálogo con el programa De Tú a Tú, de Martín Cárcamo. "Tenemos muchas cosas en común. Bueno, él se cree más modelo, él dice que es más lindo. De familia somos muy parecidos".

El aspecto familiar también guarda semejanzas. "Incluso cuando mi mamá conoce a la suya, fue como si fueran hermanas. Madres solteras, que luchan. Él también tiene un padre que lo crió y que no es su papá biológico. Los ‘sin papás’ nos llamamos", recuerda con una sonrisa.

Se conocieron en una selección chilena Sub 15 y no se separaron. Ambos surgieron de una infancia sufrida, aunque Isla asegura que la de Sánchez "fue peor, porque su Tocopilla era diferente. Él lavaba autos para poder ir a jugar o comprarse una pelota".

"Hasta el día de hoy, Alexis vive el fútbol mucho más que yo. Son pocas las personas que conozco que son al 100 por ciento fútbol. Alexis tiene una mochila muy difícil de llevar para nuestro fútbol, como la tienen Arturo (Vidal) y Claudio (Bravo)", profundiza el Huaso.

Así, hace más de 15 años que Isla y Sánchez han compartido pieza cuando les corresponde asistir a la selección chilena, una condición en la que han tenido que ceder para privilegiar el compañerismo.

Alexis Sánchez y Mauricio Isla se conocen hace más de 15 años gracias a la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"De música somos parecidos. Nos gusta mucho más la música suave, de Romeo Santos. Tomamos mate juntos. Pero después empieza lo otro, ve las películas de Rocky Balboa, es un desastre, y se mete en la televisión", reconoce.

"Y aparte que somos bipolares los dos, no nos ponemos de acuerdo. Si nos enojamos, marido y mujer, no nos pedimos perdón ninguno de los dos y podemos estar peleados los dos días, no nos mandamos mensajes, y después llegamos y nos abrazamos. Hasta el día de hoy somos así. Somos un matrimonio total", sentencia.

Finalmente confesó que con Sánchez tienen una relación de hermanos. "Llevamos muchos años juntos y él se ha abierto mucho a contarme cosas que nadie sabe. Y también he sufrido lo que él sufre. Él sufre mucho cuando a la selección le va mal y cuando juega mal. Él es muy crítico", finalizó.

