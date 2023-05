El ex volante de Colo Colo, hoy comentarista de ESPN, hizo este paralelo a raíz de una acción de Julián Álvarez en el partido del Manchester City frente al West Ham United en un encuentro válido por la 28° fecha de la Premier League.

Manchester City se cruzó con el West Ham United en uno de los partidos pendientes que tiene en la Premier League. En aquel duelo, válido por la jornada 28, los pupilos de Josep Guardiola no encontraron la manera de marcar diferencia en la primera parte.

Y en los 38', luego de una posible infracción que reclamó el portugués Bernardo Silva, Marcelo Espina habló bien del quite que tuvo el defensor italiano Angelo Ogbonna. Pero también recordó a Alexis Sánchez a raíz de una de las cualidades que mostró el argentino Julián Álvarez, quien estuvo ubicado por detrás del noruego Erling Haaland en la alineación de los Citizens.

"No hay falta sobre Bernardo Silva en absoluto", dijo el Calamar antes de ensalzar uno de los atributos que el delantero formado en River Plate, autor de cuatro goles en el Mundial de Qatar 2022 que ganó Argentina, muestra habitualmente en cancha.

"Qué gran capacidad de recuperar pelotas que tiene Julián Álvarez, me hace acordar mucho a Alexis Sánchez", rememoró el símbolo de Colo Colo, donde dejó un gran recuerdo como mediocampista, fue director técnico y gerente deportivo. Luego de eso, enumeró las razones que lo llevaron a tal conclusión.

La razón de Marcelo Espina para comparar a Julián Álvarez con Alexis Sánchez

El comentarista de ESPN no se quedó con eso. Y le dijo a su compañero en la transmisión, Miguel Simón, que no recordaba si había sido con él o con Juan Manuel Pons que había planteado ese paralelo. "Seguro que fue con el Bambino", le retrucó el narrador, como queriendo decirle que no había registro de esa historia en su cabeza.

"Tienen un buen concepto en cómo tienen que recuperar y dónde, cómo acelerar y frenar para recuperar. Todo eso", reflexionó Espina en torno al parecido entre el goleador histórico de la selección chilena y la Araña, autor de ocho goles en la Premier League. ¿Están de acuerdo con la comparación que hizo el Cabezón?