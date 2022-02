El Inter de Milán quedó más que herido luego de la derrota ante el Sassuolo el fin de semana pasado. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal no tuvo una buena noche, dejando en evidencia los problemas de definición que arrastra en los últimos días y que le están costando el liderato de la Serie A.

Pero este viernes llega una oportunidad de oro para sacarse la mufa. Desde las 17:00 horas, el elenco Nerazzurro enfrenta al Genoa buscando recuperar terreno en la lucha por el título del Calcio. En la previa, Simone Inzaghi conversó con los medios y adelantó el compromiso.

"Encontramos un rival sano, que en los últimos cuatro partidos siempre ha empatado jugando un fútbol excelente, intenso. Encontraremos un equipo organizado, que lucha por la salvación. Enfrentaremos un delicado partido", señaló el técnico del cuadro lombardo.

La crítica ha sido fuerte para los delanteros del Inter, aunque Inzaghi no se hace problemas y entregó su respaldo a sus jugadores. "Seguimos siendo el mejor ataque de la Serie A, no hay ningún problema de ataque. La preocupación aumenta si no logras crear. Nnosotros también el domingo con el Sassuolo, aunque no fue una de las mejores actuaciones, tiramos a puerta 20 veces y creamos ocasiones claras. Estoy convencido de que pronto volveremos a marcar".

"En verano se hablaba de alarmismo, ahora tras una derrota he oído mucho, pero como siempre hemos hecho hasta en las victorias analizábamos dónde podíamos hacerlo mejor en estas últimas fechas. Últimamente también hemos estado más vulnerables atrás, quizás ha faltado un poco de frescura mental", agregó.

El título se aleja, pero aún no está todo dicho

Los últimos resultados alejaron al Inter de Milán del liderato de la Serie A. Con 54 puntos, hoy están en el segundo lugar, por debajo del AC Milán (56), algo que preocupa, pero no niveles extremo, según declaró Simone Inzaghi.

"Estamos en un momento muy importante, pero aún no decisivo. Todo está abierto también para Juventus y Atalanta. Tenemos que hacer esta parte de la temporada de la mejor manera posible, sabiendo que tenemos que recuperar a todos los jugadores. Últimamente hemos tenido deserciones por suspensiones y lesiones, la esperanza es contar con todos para poder elegir", recalcó el DT.

Inzaghi también espera contar pronto con los jugadores que están fuera por lesiones. "Después de unos problemas musculares, Caicedo está entrenando bien y vendrá bien. Correa también debería volver para el derbi".

Finalmente dijo estar a la espera de Robin Gosens. "Ayer hizo su primer entrenamiento completo, las sensaciones son excelentes. Pero lleva fuera desde finales de septiembre, necesitamos paciencia pero tenemos confianza. Lo decidiré con él después del último entrenamiento".