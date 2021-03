Alexis Sánchez pide más cancha en el Inter tras su doblete: "Soy como un león enjaulado que quiere jugar"

Alexis Sánchez vive un gran momento junto al Inter de Milán. El delantero chileno fue clave en el triunfo ante el Parma, anotando un doblete que deja a los neroazzurri más líderes que nunca de la Serie A.

El equipo de Antonio Conte comienza a alejarse en la cima del fútbol italiano y se acerca al scudetto luego de 12 años sin tenerlo en sus manos. El tocopillano ha sido fundamental en esa tarea, aportando con goles y asistencias.

Luego del triunfo ante el Parma, Alexis conversó con Sky Sports y dejó clara su felicidad por lo conseguido a nivel colectivo. "Creo que hoy ha sido un partido complicado, han jugado bien. Hemos sufrido. Estamos ahí y es el camino correcto".

Alexis hizo celebrar al Inter con un doblete que los deja más líderes que nunca en la Serie A. Foto: Getty Images

Sánchez destacó que desde que cayeron ante el Sevilla en la Europa League del año pasado, el plantel cambió el chip. "Tenemos que pensar en nosotros, el camino es correcto, no debemos equivocarnos. Los jugadores han crecido mucho. Desde que perdimos la final han mejorado".

Ya en lo personal, Alexis destacó la ayuda que ha recibido de su técnico para recuperar su mejor versión. "El entrenador le enseña mucho todos los días, yo que tengo experiencia lo he estado mirando: solo necesita ganar algo para que el Inter dé ese paso. Tengo experiencia, si Conte confía en mí soy feliz".

Pero eso no fue todo, ya que Sánchez dejó ver cómo se siente en la cancha. "Siempre quiero jugar. Soy como un león enjaulado que quiere jugar, amo este deporte, me gusta jugar. Cuanto más juego, mejor me siento, estoy feliz con lo hecho", sentenció.

Alexis lleva tres goles en las últimas dos fechas y sigue ganando terreno en la delantera del Inter de Milán, donde junto a Romelu Lukaku y Lautaro Martínez le están quitando el título a la Juventus después de nueve años de domino total.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.