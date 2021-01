Alexis Sánchez saca la voz tras fallar penal en el Inter y dispara con todo: "Dame la pelota y te haré ganar"

Alexis Sánchez empezó de la peor manera el 2021. El tocopillano fue titular en el Inter de Milán ante la Sampdoria, pero en el encuentro erró un penal y su equipo se vino abajo, cayendo por 2-1 y dejando pasar la oportunidad de subir al liderato de la Serie A.

En Italia las críticas al chileno no se hicieron esperar, pero él no se achicó. Este jueves y luego de todo lo ocurrido, el joven maravilla le puso el pecho a las balas y aprovechó de pegarle un palo a Antonio Conte.

A través de su cuenta de Instagram, Alexis hizo una profunda reflexión sobre lo que le ha tocado vivir en el último tiempo. En ella enfatizó que los momentos de crisis le han permitido levantarse en todo momento.

Alexis Sánchez asumió su error ante la Sampdoria, pero disparó con todo y pidió camiseta. Foto: Getty Images

"En mi vida he cometido errores muchas veces como futbolista. He ganado y perdido algunas finales. Mis compañeros confiaron en mí... Y para ganar hay que correr riesgos y no tener miedo de cometer errores. Y así lo he ganado casi todo en mi carrera", lanzó de entrada Sánchez.

Pero el cierre de su texto fue una indirecta bien clara para su técnico, quien lo ha dejado en la banca gran parte de la temporada y solo le ha dado minutos en el final de los partidos. "Levantemos la cabeza que este 2021 acaba de comenzar. Dame la pelota y te haré ganar", disparó.

Alexis Sánchez se cansó de estar sentado en la banca y pide camiseta de titular en el Inter. Y si bien este miércoles no le fue bien, su aporte el año pasado es indiscutible. Ahora todo depende de Conte.