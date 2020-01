Horario y dónde ver en vivo y en directo Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Atalanta por la 19° fecha de la liga italiana

Internazionale jugará este fin de semana uno de los duelos atractivos de la fecha italiana cuando reciban al sorprendente Atalanta, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Y para este partido se espera el reestreno de Alexis Sánchez en el cuadro dirigido por Antonio Conte, quien ya lo tiene a disposición para utilizarlo.

El 'Maravilla' fue citado para la victoria de los 'negroazurri' sobre Napoli 3-1, pero no se movió de la banca, por lo que este duelo ante Cagliari podría ser el momento para que sume minutos el nacido en Tocopilla.

Y los punteros del Calcio recibirán al Atalanta, equipo que ha tenido una gran temporada. Además de su 5° puesto en la tabla, están clasificados a octavos de final de Champions League y prometen ser una visita ingrata contra Inter.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Atalanta por la fecha 19 de la liga italiana?

El partido Inter de Milán vs Atalanta por la fecha 19 de la liga italiana se jugará este sábado 11 de enero a las 16:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Inter de Milán vs Atalanta por la jornada 19 de la liga italiana?

Inter de Milán vs Atalanta por la jornada 19 de la liga italiana será transmitido en TV por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming el partido Inter de Milán vs Atalanta por la 19° jornada de la Serie A?

Si buscas un link para ver en internet en vivo Inter de Milán vs Atalanta por la 19° jornada de la Serie A, podrás hacerlo por ESPN Play.